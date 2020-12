Hina Khan est l’un des acteurs les plus élégants de l’industrie du divertissement. L’actrice ne manque jamais d’impressionner les fans avec ses déclarations de mode. D’un bikini à un sari et une robe, Hina sait comment réussir chaque tenue.

Dans son dernier article, Hina a montré son physique tonique dans une superbe robe pêche aux manches à volants. Hina était magnifique dans la tenue qu’elle a associée à un chignon en désordre et des clous de perles. Son maquillage était sur le point comme toujours. Partageant les images, Hina a écrit: « #StarPariwarNewYearSpecial Bracez-vous, nous arrivons … »

Pendant ce temps, Hina, qui est devenue un nom familier avec le rôle d’Akshara dans le feuilleton quotidien populaire Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, essayera à nouveau le personnage. Hina a partagé une vidéo sur son compte Instagram où elle peut être vue habillée en tenue traditionnelle avec la piste de l’émission en arrière-plan.

L’actrice a écrit une note de remerciement à ses fans pour lui avoir donné l’opportunité de jouer le rôle et de l’aimer en tant qu’Akshara. Elle a également mentionné qu’elle avait donné son cœur et son âme au personnage et à la série.

Hina est récemment apparue sur Bigg Boss 14 en tant qu’invité de célébrité, qui est restée à l’intérieur de la maison pendant deux semaines avec les gagnants des saisons précédentes Sidharth Shukla et Gauahar Khan.