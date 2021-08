Hina Khan est-elle prête à se marier ? Le petit ami Rocky Jaiswal dit CECI | Nouvelles télévisées

New Delhi: Le couple de télévision Hina Khan et Rocky Jaiswal entretiennent une relation solide depuis un certain temps maintenant et les fans s’attendent à ce que les cloches du mariage sonnent bientôt. Dans une récente interview avec un grand quotidien, Rocky s’ouvre sur leur relation de longue date et si le mariage est sur les cartes pour le couple.

Interrogé sur le mariage, il a déclaré à Hindustan Times : « Nous sommes ensemble depuis un bon nombre d’années maintenant et avons traversé tous les hauts et les bas qu’un couple peut éventuellement voir après le mariage. Mentalement, nous sommes là. « Je ne veux pas faire quelque chose pour un tag sociétal et juste pour être officiel à ce sujet. Cela n’a pas de sens pour nous. Même après le mariage, j’ai vu que les gens ne sont pas proches les uns des autres, et alors quel est le point de se marier. »

Comme il le mentionne, ils sont en sécurité l’un avec l’autre, ils se sentent à l’aise d’attendre le mariage. « Nous n’avons aucune sorte d’inhibition les uns envers les autres. Cela nous donne la liberté de nous développer et d’avancer dans notre carrière pour voir où cela mène. Nous pensons qu’il est encore temps pour le mariage. Finalement, nous nous marierons mais ce n’est pas le moment », a-t-il ajouté.

Rocky exprime qu’il est extrêmement proche de Hina et sait que leur lien est unique. Il explique qu’ils peuvent parler de n’importe quoi sans inhibitions. Il a déclaré: « L’ouverture et la transparence que nous avons dans notre relation sont incroyables, surtout quand vous voyez ce qui se passe partout. Les gens font ce qu’ils ne font pas, même après avoir été ensemble pendant des années. »

Hina et Rocky sont ensemble depuis des années maintenant. Ils sont tombés amoureux des décors de son premier spectacle ‘Yeh Rishta Kya Kehlata Hai’, dans lequel elle a travaillé pendant plus d’une décennie. Le spectacle lui a donné la plus grande reconnaissance en tant qu’Akshara. Après avoir quitté ‘Yeh Rishta Kya Kehlata Hai’, Hina a joué dans ‘Khatron Ke Khiladi’ et ‘Bigg Boss 11’. Pendant une brève période, elle a également figuré dans « Kasautii Zindagi Kay 2 » d’Ekta Kapoor.

Hina, au travail, a été vue pour la dernière fois dans le film ‘Lines’ qui mettait également en vedette son petit ami Rocky Jaiswal. Le film est disponible sur la plateforme OTT Voot.