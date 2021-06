Hina Khan écrit une note émotionnelle pour son défunt père et partage des photos

A l’occasion de la fête des pères dimanche, l’actrice Hina Khan a écrit une note émouvante à la mémoire de son défunt père. Pour les inconnus, le père de Hina est décédé des suites d’un arrêt cardiaque il y a deux mois. Elle tournait un clip au Cachemire lorsqu’elle a appris la nouvelle du décès de son père.

Se souvenant de son père, Hina est allée sur Instagram et a posté une série de photos inédites d’elle avec son père.

« En effet une fête des pères (vraiment)… 20 juin, ça fait deux mois aujourd’hui papa… Nous avons cliqué sur ces photos il y a sept mois et je ne t’ai pas laissé voir ces photos quand elles ont été cliquées parce que je voulais les publier un jour spécial… Je n’ai jamais pensé que je les posterais aujourd’hui Tu devais voir ces photos papa… C’est ce que nous avons décidé… pourquoi ? Tu me manques. Bonne fête des pères papa. Je t’aime », Hina était affligée.

Sur les images, on peut voir le père de Hina portant des lunettes « papa » personnalisées.

Gauahar Khan se souvenait aussi de son défunt père.

Pour l’occasion, elle a posté une photo de son mariage. L’image montre Gauahar souriant tout en posant pour les caméras avec son « héros ».

« Tu me manques. Tu es avec moi, je sais que… Zafar Ahmed Khan est le père le plus cool, le plus aimant et le plus doux pour nous », a-t-elle légendé.

Gauahar a perdu son père en mars de cette année.