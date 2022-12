Hina Khan démystifie les rumeurs de séparation avec Rocky Jaiswal avec une photo romantique

Il y a quelques jours, Hina Khan avait envoyé ses fans en émoi après avoir partagé quelques messages cryptés parlant de trahison sur ses histoires Instagram. Ses fans ont commencé à se demander si l’actrice traverse une période difficile dans sa relation avec Rocky Jaiswal. Les gens ont commencé à contacter l’actrice sur les réseaux sociaux et espéraient que tout allait bien entre elle et Rocky. L’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a enfin répondu à ses rumeurs de séparation de la manière la plus romantique possible.

Hina est actuellement à Istanbul et partage des aperçus de son voyage sur les réseaux sociaux. Sur l’une des photos, Hina a été vue en train de poser de manière romantique avec son petit ami Rocky dans le contexte de La Mosquée Bleue et a écrit “Tum, Mosquée Bleue, aur Mai” et a tagué Rocky suivi de l’emoji Nazar Amulet pour conjurer le mauvais œil.

L’année dernière, Rocky avait parlé de sa relation avec Hina et avait également partagé si le mariage était sur la carte pour eux. Bien qu’il ait dit qu’ils découvriraient leurs hauts et leurs bas après le mariage, Rocky avait mentionné que lui et Hina ne voulaient pas se marier juste pour une étiquette sociétale. Il a ajouté qu’il était encore temps de se marier et qu’ils étaient ensemble depuis un bon nombre d’années.

Pendant ce temps, Hina sera vue en vedette dans Shadyantra, un mystère de meurtre, qui verra également Chandan Roy Sanyal et Kunaal Roy Kapur en tête. Hina joue le rôle de Natasha qui est très naïve, confiante et généreuse, mais une tragédie l’oblige à regarder sa vie et ses relations de plus près, puis son instinct d’auto-préservation entre en jeu.

Le téléplay raconte l’histoire d’un couple marié, Rohan Tiwari et Natasha Malhotra Tiwari. Natasha est l’héritière d’une entreprise de construction mais mène une vie heureuse loin des intrigues commerciales. Puis un meurtre choquant change la vie de Natasha pour toujours et l’officier de police enquêteur Mohan Khanna arrive pour résoudre le mystère. Ce mystère de meurtre devrait être diffusé au Tata Play Theatre le 18 décembre. Il sera également disponible sur Zee5.