Hina Khan dédie une biographie Instagram à son défunt père et se fait appeler «Daddy’s Strong Girl» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de télévision Hina Khan, ébranlée par le décès prématuré de son père Aslam Khan décédé le 20 avril 2021, s’est récemment rendue sur Instagram pour rendre un petit hommage à son père.

L’actrice qui se faisait souvent appeler « Daddy’s girl » a maintenant changé sa bio Instagram en « Daddy’s Strong Girl » en souvenir de son père bien-aimé et de la force qu’il lui a donnée. Elle publiait souvent des photos de son père sur ses histoires et ses bobines Instagram et a même un moment fort d’Instagram nommé « Dad pep talk ».

Jetez un œil à sa nouvelle bio Instagram:

Le 24 avril, l’actrice de ‘Kasautii Zindagii Kay’ avait partagé une déclaration officielle informant ses fans de la mort de son père et les remerciant pour leur soutien. Elle a également informé que pendant qu’elle pleure la perte de son père, son pseudo Instagram sera géré par son équipe.

«Mon père bien-aimé, Aslam Khan, est parti pour une demeure céleste le 20 avril 2021. Je suis reconnaissant à chacun de vous de m’être entretenu avec ma famille pendant ces moments difficiles. Pendant que ma famille et moi pleurons la perte, mes comptes de médias sociaux seront gérés par mon équipe pour les engagements professionnels à venir. Merci pour votre soutien et votre amour. HINA KHAN », lit-on dans la note de l’actrice.

Hina Khan avait tourné au Cachemire avec l’acteur Shaheer Sheikh lorsque son père est décédé le 20 avril. L’actrice s’était précipitée à Mumbai après la disparition soudaine de son père.

Quelques jours après le décès de son père, l’actrice avait été testée positive au COVID-19. L’équipe de l’actrice avait partagé une note à ce sujet le 26 avril.

Hina est devenue célèbre avec son émission de télévision populaire Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et a ensuite fait partie d’émissions de téléréalité comme Khatron ke khiladi et Bigg Boss. L’actrice s’est également aventurée dans des films et des séries Web et est également une influenceuse active des médias sociaux.

Ses amis de l’industrie comme Hiten Tejwani, Nikki Tamboli et Eijaz Khan avaient exprimé leur chagrin à travers leurs médias sociaux sur la perte de l’actrice.