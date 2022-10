Hina Khan danse avec son petit ami Rocky Jaiswal et partage une vidéo romantique sur Instagram

Hina Khan, une actrice de télévision, fait régulièrement exploser Internet avec ses magnifiques images, mais cette fois, c’est pour une autre raison. Dans une vidéo récente, on peut voir l’actrice danser avec son petit ami Rocky Jaiswal aux petites heures du matin.

Elle a légendé la vidéo, “C’est le monde d’Hiros… notre propre monde… où il n’y a pas d’ego, pas de négativité, pas de haine, juste de l’amour… des scènes pures du matin avec @rockyj1 #CaughtInTheMoment #HiRo #reelsinstagram #reelitfeelit #trendingreels #ReelsWithHK. ”

Regardez la vidéo ici:





Les affiches du film indo-anglais Country of Blind de Hina Khan, lancées au prestigieux festival de Cannes, marquent Cannes 2022 comme sa deuxième expérience à ce jour. Ses débuts sur la Côte d’Azur en 2019 et sa deuxième sortie là-bas en 2022 ont également été une expérience dont elle se souviendra toujours.

Selon le rapport d’IANS, Hina a déclaré: “Représenter l’Inde sur la plate-forme mondiale est une affaire énorme. Et je considère cela comme un très grand honneur. Et je suis si heureuse de devoir le faire lors de mes deux apparitions à Cannes. Je suis sincèrement J’espère que je continuerai à avoir cette opportunité à chaque fois.” Parlant des affiches de Country of Blind, Hina révèle : “Je me souviens du lancement de l’affiche Lines et des éloges qui l’ont accompagné. Et cela n’a fait que s’amplifier lorsque j’ai lancé l’affiche de Country of Blind. raisons et être tous les deux à Cannes les a rendus encore plus spéciaux. Je n’aurais rien pu demander de plus à ce moment-là !”

Hina a également expliqué pourquoi sa présence à Cannes comptait beaucoup pour elle.

“Cannes est une plate-forme où différentes fraternités cinématographiques se réunissent pour célébrer le cinéma et représenter leurs pays respectifs. Je me considère très chanceuse d’avoir été sur cette plate-forme pour représenter mon pays. C’est ce que je veux faire, représenter l’Inde et la faire briller sur la carte du monde », avoue Hina, selon les rapports de l’IANS.