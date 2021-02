Commençant sa carrière avec un drame familial à une cure de jouvence dramatique et choisissant une émission de téléréalité au sommet de sa carrière, Hina Khan a définitivement choisi la voie non conventionnelle et a ouvert la voie au sommet en étant l’une des très rares célébrités du divertissement indien. franchir la barre du million de hashtags sur Instagram.

Hina a tracé un chemin plutôt peu orthodoxe pour elle-même. Au cours de la dernière décennie de sa carrière, il n’y a aucun moyen de divertissement qui n’ait été exploité et exploré par l’actrice. L’actrice a franchi une étape importante avec un million de hashtags de son nom sur Instagram, un exploit qui ne connaît que les plus grandes stars du pays.

Elle s’est rendue sur Instagram pour partager son enthousiasme. «J’imagine souvent combien de temps il me faudra pour remercier personnellement chacun de mes fans, maintenant imaginez-moi le faire un million de fois à chacun de vous… c’est ce que vous me faites ressentir», a-t-elle écrit en partageant une série de messages sur l’application de partage de photos.

Avec ses choix vestimentaires impeccables, sa promenade à Cannes, son œuvre qu’il s’agisse de films, d’émissions Web et de singles de musique, Hina Khan sans parrain a ouvert sa voie dans le cœur de millions de personnes.