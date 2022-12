Hina Khan brise le silence sur les rumeurs de rupture avec Rocky Jaiswal : même Karishma Tanna m’a envoyé un message me demandant si tout allait bien

Hina Khan avait récemment envoyé ses fans dans un état d’ébriété lorsqu’elle avait partagé quelques messages énigmatiques sur la trahison et le pardon sur ses comptes de réseaux sociaux. Même ses amis, dont l’actrice Karishma Tanna, lui ont demandé si tout allait bien dans sa relation avec Rocky Jaiswal. Hina a enfin rompu son silence sur ses messages cryptiques.

Dans sa nouvelle interview, Hina a clarifié ses messages sur la trahison et le pardon en disant qu’ils étaient utilisés pour une campagne promotionnelle et que cela n’avait rien à voir avec sa relation. Elle a dit qu’elle et Rocky n’étaient pas impressionnés par cela, cependant, beaucoup d’amis avaient commencé à s’inquiéter.

Lorsqu’on a demandé à Hina si Rocky avait reçu des messages haineux après ses messages, elle a répondu qu’il était une personne complètement différente et qu’il ne se souciait pas de toutes ces choses. Cependant, elle a admis avoir reçu un message de beaucoup d’amis et de Karishma Tanna lui demandant : Est-ce que tout va bien ? Qu’est-ce qui se passe?’ Et elle leur a fait comprendre qu’il n’y avait rien à craindre et que c’est une histoire promotionnelle.

“Les amis comprendront que lorsque vous leur parlez par messages, c’est quelque chose de promotionnel, mais le reste d’entre eux avaient vraiment peur. Il y avait quelques articles sur les rumeurs de rupture. Mais non ! Il n’y a rien de tel, je suis très heureux dans ma vie amoureuse. Dieu a été gentil. Mais quoi faire, je savais que cela arriverait”, a déclaré Hina à Bollywood Bubble.

Sur le plan du travail, Hina sera vue dans Shadyantra, un mystère de meurtre, qui met également en vedette Chandan Roy Sanyal et Kunaal Roy Kapur. Cela marquera ses débuts au théâtre. Le téléplay raconte l’histoire d’un couple marié, Rohan Tiwari et Natasha Malhotra Tiwari.

Natasha est l’héritière d’une entreprise de construction mais mène une vie heureuse loin des intrigues commerciales. Puis un meurtre choquant change la vie de Natasha pour toujours et l’officier de police enquêteur Mohan Khanna arrive pour résoudre le mystère. Ce mystère de meurtre devrait être diffusé au Tata Play Theatre le 18 décembre. Il sera également disponible sur Zee5.