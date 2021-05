Hina Khan avoue qu’elle «n’a pas pris de précautions contre le COVID» à son retour de Srinagar – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Hina Khan, qui était en difficulté avec le nouveau coronavirus mortel il y a quelque temps, a finalement été testée négative et se rétablit maintenant bien. La célèbre star de la télévision dans sa nouvelle vidéo Instagram a informé les fans de sa santé et de la façon dont elle fait face à la disparition soudaine de son père.

Hina Khan dans la vidéo IG a admis que peu de temps après avoir entendu parler de la mort de son père, l’actrice est revenue de Srinagar et n’a pas pu suivre complètement le protocole COVID. Elle a dit: «Je vais bien, mais je pense qu’en revenant de Srinagar, je n’ai pas vraiment pris de précautions. Je n’étais pas dans un état d’esprit, c’est pourquoi quoi qu’il arrive, il s’est passé. . Je sais que je n’ai pas pris de précautions en revenant et cela a abouti à un test positif.

« Je vais bien, je vais beaucoup mieux. J’ai été testé négatif mais j’ai encore de la toux et de la lourdeur dans la poitrine. Je suis sur la voie du rétablissement. Cela prendra du temps », a déclaré Hina Khan.

Parlant de son défunt père, Hina a dit: « Non, je vais bien, je suis très forte, je suis la fille forte de mon père. Je porte son T-shirt. Il est là, partout. »

Hina a remercié ses fans et ses adeptes de lui avoir apporté un soutien inconditionnel en cette heure de deuil.

Son père Aslam Khan est décédé le 20 avril 2021 des suites d’un arrêt cardiaque.

Sur le plan du travail, Patthar Wargi est son nouveau clip vidéo qui sortira le 14 mai 2021.