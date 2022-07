HIMSSCast : À quoi ressemble l’avenir de l’IA dans le domaine de la santé ?

Les avenues de recherche sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique se développent largement et rapidement. Meta dit qu’il prévoit d’adapter ses explorations d’IA en analyser les structures et les réseaux du cerveau humain, dans l’espoir de cartographier de meilleurs algorithmes d’apprentissage en profondeur en les modelant sur les activités neuronales de vraies cellules humaines. Chez Google, pendant ce temps, l’un de ses meilleurs ingénieurs dit qu’il a convaincu un chatbot avec lequel il travaillait a atteint une sensibilité humaine.

Qu’est-ce que tout cela veut dire? Et qu’est-ce que cela pourrait signifier pour les applications d’IA dans les soins de santé ?

Nous nous sommes récemment entretenus avec Chirag Shah, professeur associé à l’Information School de l’Université de Washington. Avec une expertise comprenant des systèmes interactifs de recherche d’informations et de recommandation, Shah – lisez son article récent de HITN sur LaMDA de Google – a parlé des avancées récentes dans les modèles informatiques et les techniques de recherche et a discuté de certains des défis, opportunités et risques à mesure que l’IA gagne du terrain dans les soins de santé.

Points de discussion:

Le travail de Shah à l’UW et ses domaines de recherche spécifiques

Où en sont les soins de santé en ce moment avec l’IA et le ML – et où cela se dirige-t-il

Où pensez-vous que nous serons dans cinq ou dix ans ?

Comment l’IA est similaire – et différente – du cerveau humain

Les préoccupations éthiques auxquelles sont confrontés les déploiements d’IA dans le domaine de la santé, aujourd’hui et à l’avenir

Les opportunités que l’IA et le ML avancées pourraient offrir

