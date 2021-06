Himesh Reshammiya est de retour avec l’album ‘Surroor 2021’ et les fans de Lord Himesh ne peuvent pas garder leur calme

Il est de retour. Himesh Reshammiya est de retour. La rockstar de Bollywood, comme promis, a sorti vendredi son troisième album studio intitulé « Surroor 2021 » à la grande excitation des fans et des abonnés sur le site de microblogging Twitter. Cela survient quelques jours après que le musicien-acteur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer l’album. S’adressant à Instagram, le chanteur d’Aashiq Banaya Aapne a partagé une affiche et une vidéo teaser de son prochain album qui devrait sortir bientôt. Avec cet album, Himesh est prêt à lancer son label de musique Himesh Reshammiya Melodies.

Le partageant sur Instagram, il a écrit : « Surroor 2021 l’affiche teaser de l’album, beaucoup d’amour ❤️❤️❤️❤️#loveyou ».

Les vrais fans de Lord Himesh se sont rapidement rassemblés de différentes parties du monde sur Internet pour célébrer le lancement de la chanson titre et le retour du seul musicien qui leur tient à cœur avec des mèmes.

Bonne journée suroooooor à tous les gars, le monde est heureux, tout le monde se sourit, himesh bhai a changé le monde — Sujet Kantala (@BewafaFC) 11 juin 2021

Quand vous dites que Lorde a sorti une nouvelle musique aujourd’hui, vous voulez dire Lord Himesh Reshammiya. — Shreemi Verma (@shreemiverma) 11 juin 2021

Himesh monsieur est le seul artiste jinke gaane me bhi entracte hai. #Surroor2021— निशाचर (@nishacharrir) 11 juin 2021

Quelle est la plus grande ligne Himesh Reshammiya et pourquoi est-ce « Koi shaq, quoi de neuf ? » — Sahil Rizwan (@SahilRiz) 11 juin 2021

Parlant de sa première chanson mettant en vedette Himesh dans son avatar de casquette emblématique, il a déclaré: « Je compose des chansons pour mon label de musique depuis très longtemps et maintenant l’attente est terminée et je suis pleinement satisfait du contenu que je vais sortir avec ! Que ce soit les chansons de mon propre album que j’ai chantées ou les autres mélodies que j’ai composées pour d’autres chanteurs, ce sont de belles chansons qui sont intemporelles et qui ramèneront la mélodie en grand dans une époque qui n’est pleine que de loisirs. Même les vidéos prévues pour d’autres chanteurs sont très uniques et grandioses et elles feront ressortir complètement l’essence de l’artiste. Mon label de musique sera pour tous les vrais mélomanes et ils pourront entendre de la musique qui les soulage et deviendra un anti-stress en ces temps difficiles car la bonne musique est le plus grand guérisseur ».

