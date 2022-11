Himesh Reshammiya annonce le retour de Bollywood et partage la bande-annonce de son prochain film

Himesh Reshammiya est l’une des célébrités les plus populaires en Inde, il n’est pas seulement un chanteur mais aussi un grand acteur. Le chanteur a dévoilé jeudi la bande-annonce de son prochain film Badass Ravi Kumar. Dès que le teaser a été publié, il est devenu viral sur les réseaux sociaux et les internautes ont commencé à réagir.

Partageant le teaser, Himesh a écrit: “L’amour de tous mes fans a toujours été écrasant et les fans ont toujours voulu un spin-off du personnage de Ravi Kumar de mon film à succès ‘The Xpose’ qui a fait de bonnes affaires avec de très bonnes critiques quand c’était publié. La bizarrerie et l’excentricité du personnage de Ravi Kumar et de ses dialogues qui sont devenus emblématiques auront une nouvelle tournure avec nous racontant l’histoire de Ravi Kumar dans cet énorme artiste d’action intitulé Badass Ravi Kumar.





HIMESH RESHAMMIYA EST DE RETOUR… RETOURNE AU GRAND ÉCRAN AVEC ‘BADASS RAVI KUMAR’… C’est #HimeshReshammiya contre 10 méchants dans son nouveau film : le prochain volet de #TheXpose franchise… Intitulé #BadassRaviKumar… Découvrez le teaser de l’annonce du titre : https://t.co/dZDymePBIM pic.twitter.com/3pr7gjANBN— taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 3 novembre 2022

Il a en outre mentionné: “Vous allez adorer ce teaser d’annonce de titre qui est une introduction de personnage de Ravi Kumar et sa pure folie et ce à quoi vous pouvez vous attendre dans cet artiste d’action musicale lorsque Ravi Kumar est opposé à 10 méchants sensationnels et une brillante actrice principale à sera bientôt annoncé, le réalisateur de Badass Ravi Kunar sera annoncé bientôt Badass Ravi Kumar sortira en 2023, donne-lui tout ton amour.

L’un des utilisateurs des médias sociaux, “Vous pensiez que Legend Sarvanan vous avait époustouflé avec Legend ? Vous n’êtes PAS prêt car le VRAI héros est de retour ! #HimeshReshammiya en tant que Badass Ravi Kumar !!!! Je ne suis pas prêt pour ce spectacle absolu.

Lis: Entrez dans le vaste et luxueux appartement face à la mer de Himesh Reshammiya à Mumbai

Le second a dit: “Oubliez Love Storiyaan, le pire est ici Butterfly Titliyaan.” Le troisième a dit: «Ce gars, c’est juste fantastique. quel gars aux multiples talents il est …… juste une affiche géniale … vraiment hâte de voir ça. #HimeshReshammiya est de retour avec bang bang.

Le quatrième a dit: «Je suis prêt, bande-annonce ne bhut meme matériel diya hai, film bhi décevoir nhi ​​karegi. Memes hi memes honge.” Le cinquième a dit : « Bollywood ko destroy mat karo… Aap jisme accche ho wohi karo… » Le sixième a dit : « Qui est le producteur de ce film ? si Himesh lui-même alors pourquoi a-t-il gaspillé son argent ? Ou tout autre pourquoi ont-ils investi en lui ? »