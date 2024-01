Himanta Sarma qualifie Rahul d’« anti-hindou » pour ses remarques sur l’événement du temple de Ram | Dernières nouvelles Inde

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a dénoncé mardi au Congrès après que Rahul Gandhi a qualifié la cérémonie de consécration du temple de Ram de « fonction politique de Narendra Modi ». «Si Rahul Gandhi était allé là-bas, cela n’aurait eu aucune saveur politique. Nous vous permettons d’y assister afin qu’il reste une fonction apolitique. Mais vous et vos proches collaborateurs l’avez boycotté, en faisant ainsi une fonction politique, ce qui n’était pas le cas », a déclaré Sarma en répondant à une question d’un journaliste lors d’une conférence de presse à Dispur, la capitale de l’État.

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, s’adresse mardi à une conférence de presse à Dispur à Guwahati. (ANI)

Plus tôt dans la journée, Rahul Gandhi, lors d’un point de presse à Kohima, la capitale du Nagaland, à l’occasion de l’arrêt de son Bharat Jodo Nyay Yatra, avait déclaré : « Le RSS et le BJP ont fait de la cérémonie du 22 janvier une cérémonie complètement politique à Narendra Modi. C’est une cérémonie RSS. Le BJP fonctionne et je pense que c’est pour cela que le président du Congrès a dit qu’il n’irait pas à cette fonction. Nous sommes ouverts à toutes les religions, à toutes les pratiques”.

Poursuivant son attaque contre la famille Gandhi, Sarma a déclaré : « Rahul et Sonia Gandhi, en raison de leur conception anti-hindoue, en font un sujet politique. Seul le parti du Congrès politise un événement qui est autrement considéré comme un triomphe de la civilisation indienne. “

“Tout le monde ira, aura le darshan de Ram Lalla et reviendra. Je ne pense pas que quiconque prononcera un discours politique ou un discours anti-Congrès. Pour d’autres, c’est un triomphe de la civilisation indienne”, a ajouté Sarma. Le ministre de l’Union Rajeev Chandrasekhar avait également attaqué Gandhi pour ses remarques, affirmant que le député du Congrès était dans « La La World ». « Le peuple indien est assez sage. Ils comprennent la politique de Rahul Gandhi… Et nous laisserons au peuple indien le soin de décider quelle réponse il doit donner à Rahul Gandhi », avait déclaré le ministre. Les hauts dirigeants du parti du Congrès, dont Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi et Adhir Ranjan Chowdhury n’assistera pas à la cérémonie de consécration du temple Ram, qui sera présidée par le Premier ministre Narendra Modi le 22 janvier.

