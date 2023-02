Himanta Biswa Sarma invite Leonardo DiCaprio en Assam

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a invité la star hollywoodienne et militante pour le climat Leonardo DiCaprio à visiter le parc national de Kaziranga et l’État le vendredi 10 février. L’invitation, diffusée via un tweet, est intervenue après les éloges de DiCaprio pour les efforts du gouvernement de l’État pour empêcher le braconnage du rhinocéros à une corne. Le ministre en chef de l’Assam a partagé une capture d’écran de la publication Instagram originale sur Twitter et a écrit : « La préservation de la faune fait partie intégrante de notre identité culturelle. Nous nous engageons à persévérer et à sauvegarder notre riche patrimoine culturel. Merci pour vos aimables paroles, Leonardo DiCaprio, et je vous invite chaleureusement à visiter Kaziranga et Assam.

Leonardo DiCaprio, un écologiste ardent, a beaucoup travaillé pour la préservation de la faune à travers les projets de la Fondation Leonardo DiCaprio. Dans son message, DiCaprio a mentionné la décision prise par le gouvernement de l’Assam dirigé par Sarma en 2021 de mettre fin au braconnage du grand rhinocéros à une corne en voie de disparition dans le parc national de Kaziranga. Cette décision avait été prise à la lumière du fait qu’environ 190 animaux avaient été tués pour leurs cornes entre 2000 et 2021. Les cornes de ces bêtes majestueuses sont considérées comme ayant une valeur médicinale et sont également très appréciées pour la fabrication de bijoux.

“En 2022, ils ont atteint leur objectif et aucun rhinocéros n’a été braconné dans la région pour la première fois depuis 1977”, a écrit l’acteur oscarisé. Il a également qualifié cet exploit de “triomphe en Inde”. En plus de mettre un terme au braconnage des animaux, plusieurs coupables ont également été arrêtés l’année dernière. La police d’Assam a affirmé que 58 braconniers étaient l’année dernière.

S’inspirant d’un rapport publié par Reuters, DiCaprio a mentionné que le parc national de Kaziranga abrite 2 200 rhinocéros à une corne. De 2013 à 2014, un record de 27 rhinocéros ont été tués en Assam chaque année, selon les données.

Jetez un œil à sa publication Instagram, qui a recueilli plus de 275 000 likes jusqu’à présent, ici.

Les personnes dans la section des commentaires ont salué la reconnaissance mondiale à travers le message de DiCaprio comme un moment de fierté pour l’Assam.

Le parc national de Kaziranga est le plus grand habitat des rhinocéros à une corne. Le parc est situé dans les plaines inondables du fleuve Brahmapoutre.

