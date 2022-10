Himanshu Singh aide Tamil Thalaivas à remporter la victoire sur les pirates de Patna

Tamil Thalaivas était à la traîne pendant la majeure partie du match, mais une performance inspirante du raider Himanshu Singh les a aidés à enregistrer une victoire 33-32 contre Patna Pirates ici lundi.

Himanshu a marqué 11 points, tandis que Narender a contribué 9 points à l’équipe du Tamil Nadu.

A LIRE AUSSI | L’adolescent indien Donnarumma Gukesh devient le plus jeune à battre Magnus Carlsen en tant que champion du monde

Narender a participé à quelques raids alors que les Tamil Thalaivas ont pris les devants à 6-3 à la 9e minute. Cependant, quelques instants plus tard, Rohit Gulia a effectué un raid multipoint et a aidé les Pirates à égaliser les scores à 6-6. Himanshu a réussi un raid fabuleux à la 14e minute alors que les Thalaivas ont pris les devants à 10-8.

Mais, les Pirates ont effectué un ALL OUT et ont pris la tête à 13-10 dans la minute suivante. Narender a continué à ramasser des points de raid, mais les Pirates ont continué à aller de l’avant et ont terminé la première mi-temps en gardant le nez devant à 17-15.

Gulia a continué à montrer sa meilleure forme en seconde période alors que les Pirates ont creusé leur avance à 21-16. Les Pirates ont continué à dominer le match alors que Sachin a fourni à Gulia une bonne compagnie dans le département des raids. A la 26e minute, Patna inflige un nouveau ALL OUT et mène confortablement à 26-21.

Les Thalaivas se sont battus lors des raids d’Himanshu, mais les Pirates ont réussi à rester en tête. Cependant, Himanshu a réussi un raid inspirant à la 37e minute et a égalisé les scores à 29-29.

Peu de temps après, les Thalaivas infligeaient un ALL OUT et prenaient l’avantage à 32-30. L’équipe du Tamil Nadu a taclé Gulia à la dernière minute du match et a scellé une victoire palpitante.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici