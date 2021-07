Himanshi Khurana, célèbre Bigg Boss 13, célèbre le 28e anniversaire de son petit ami Asim Riaz – Voir les photos | Nouvelles télévisées

New Delhi: Les anciens concurrents de Bigg Boss 13, l’actrice Himanshi Khurana et Asim Riaz ont été forts et nous ont donné des objectifs majeurs pour le couple. L’actrice s’est rendue sur son Instagram mardi 13 juillet pour partager des aperçus de la célébration de l’anniversaire d’Asim.

La maison de l’acteur est joliment décorée de ballons blancs, dorés et noirs. On peut voir Asim couper plusieurs gâteaux. Outre Himanshi, la famille et les amis proches d’Asim sont également présents à la célébration.

Asim est tombé éperdument amoureux d’Himanshi lorsqu’elle est entrée dans Bigg Boss 13 en tant que concurrent sauvage. L’actrice, qui était en couple à l’époque, a lentement développé des sentiments pour Asim. Le repos appartient à l’histoire comme on dit.

Asim, qui est maintenant devenu rappeur, comme cadeau d’anniversaire pour ses fans, a sorti sa deuxième chanson de rap « Sky High » le jour de son anniversaire. La chanson présente également Himanshi.

« #SKYHIGH OUT MAINTENANT SUR MON LIEN OFFICIEL DE LA CHAINE YOUTUBE DANS LA BIO », a écrit l’ancien de Bigg Boss sur son compte Instagram.

Asim est apparu dans divers autres clips avec Himanshi. Certains d’entre eux sont Dil ko maine di kasam d’Arijit Singh, Khyaal rakhya kar de Preetinder et Kalla sohna nai de Neha Kakkar.

Les tourtereaux ont fêté en novembre 2020 un an de complicité.