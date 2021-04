Himansh Kohli sur l’ex-petite amie Neha Kakkar

Cela fait près de trois ans que Himansh Kohli et Neha Kakkar se sont séparés. En 2020, le chanteur s’est même marié avec Rohanpreet Singh. Cependant, au milieu de tout cela, les gens parlaient encore de la rupture de Neha et Himansh. Le couple séparé a pris d’assaut les médias sociaux et est devenu un sujet de discussion pendant très longtemps. Maintenant, lors d’une interaction avec Bollywood Bubble, Himansh a longuement expliqué pourquoi il avait gardé le silence après la rupture avec Neha.

le Yaariyan l’acteur a déclaré: « La rupture s’est produite en 2018 et je ne blâme pas Neha pour cela. Elle a évolué dans sa vie et est heureuse. Je suis heureuse pour moi, vivre ma vie, travailler, divertir mon public, mais certaines personnes sont coincé en 2018 alors que nous vivons en 2021. Vous ne pouvez rien y faire. «

Himansh a ajouté: « Beaucoup de gens disent que j’ai fait quelque chose de mal à une personne, mais je suis heureux parce que je sais que je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne dormirais certainement pas paisiblement si j’ai fait du mal à quelqu’un dans mon Je n’ai pas non plus besoin d’expliquer en public ce qui est bien et ce qui ne va pas. Les gens devraient avoir le bon sens que si quelque chose ne va pas dans la maison de quelqu’un, vous ne créez pas de scène à l’extérieur. Vous le résolvez à l’intérieur de votre maison. «

Lorsqu’on lui a demandé où ils en étaient maintenant l’un avec l’autre, Kohli a déclaré: « Nous sommes neutres l’un envers l’autre. Il n’y a pas de haine, d’amour, rien. Je pense que si nous pouvons maintenir cela, les gens devraient aussi avoir la même chose. »