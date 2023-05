Des monticules de déchets sont laissés sur l’Himalaya par des alpinistes, un alpiniste local révélant le « camp le plus sale » qu’il ait jamais vu.

Avec le nom d’utilisateur Instagram Tenzi Sherpa, il a posté la vidéo du camp sur le mont Everest recouvert de « tentes, de bouteilles d’oxygène vides, de bols en acier, de cuillères, de serviettes hygiéniques et de papier ».

L’alpiniste, qui a escaladé l’Himalaya il y a moins d’une semaine, a déclaré qu’il se sentait « tellement triste à chaque fois » lors d’expéditions dans la chaîne de montagnes.

Originaire de la région himalayenne, il reproche aux « entreprises » de laisser leurs « poubelles sur [the] montagne [which is] difficile à nettoyer ».

Il a appelé le gouvernement à punir les entreprises qui, selon lui, « coupent » leurs logos de l’équipement avant de le laisser sur la montagne pour que d’autres le nettoient.

Image:

Photo : tenzi_sherpa1999 (Instagram)



Image:

Photo : tenzi_sherpa1999 (Instagram)



S’adressant au Times, Luc Boisnard, un défenseur de l’environnement dont l’objectif est de nettoyer les sommets, a déclaré que l’Himalaya s’était transformé en un gigantesque dépotoir.

L’homme de 53 ans a pris part à une expédition qui a déblayé 3,7 tonnes de déchets du cinquième plus haut sommet du monde, le Makalu, et le dixième plus haut de l’Annapurna.

M. Boisnard, qui a décrit l’Himalaya comme un « vrai pourboire », a déclaré: « Derrière chaque rocher, vous trouvez beaucoup de bouteilles d’oxygène, de boîtes de conserve, de toile et de chaussures. C’est vraiment épouvantable. »

Il a ajouté que les grimpeurs « lançaient [rubbish] dans les glaciers de l’Himalaya, d’où il réémergera dans 200 ans ».

Il fait partie de The Himalayan Clean-Up, pour débarrasser les montagnes de déchets mais aussi pour comprendre qui étaient les principaux pollueurs.

L’événement zéro déchet de l’organisation cette année – où les déchets sont collectés par des bénévoles – déconseille les emballages en plastique à usage unique et recommande d’apporter des bouteilles et des couverts réutilisables, d’utiliser du carton, du tissu ou du papier pour les bannières et d’utiliser des gants non jetables.

Environ 800 personnes tentent de gravir le mont Everest à chaque saison d’escalade.