Himachal préconise la culture de plantes médicinales pour répondre à la demande croissante de produits naturels

Avec l’augmentation de la demande de produits naturels, l’Himachal Pradesh, doté d’une riche diversité biologique, a préconisé la culture de plantes médicinales pour compléter les revenus des agriculteurs qui détiennent en grande partie de petites propriétés foncières, ont déclaré lundi des responsables.

Le Conseil des plantes médicinales de l’État du Département d’Ayush encourage les agriculteurs à les cultiver pour compléter leurs revenus. Pour cela, l’État apporte une aide financière à la culture de plantes médicinales dans le cadre de la Mission nationale Ayush.

Divers groupements d’agriculteurs ont été préparés à cet effet. Pour bénéficier d’une aide financière, un cluster doit disposer d’au moins deux hectares de terrain. Chaque cluster comprend trois villages contigus dans un rayon de 15 km. Les terres hypothéquées peuvent également être utilisées pour la culture de plantes médicinales.

Pas moins de 318 agriculteurs ont reçu une aide financière de Rs 99,68 lakh pour la culture de plantes médicinales à partir de janvier 2018.

La mission nationale Ayush en 2019-2020 a fourni une aide financière de Rs 128,94 lakh pour la composante des plantes médicinales dans l’État. Sur ce montant, Rs 54,44 lakh ont été sanctionnés pour la culture de ‘atis’, ‘kutki’, ‘kuth’, ‘shatavari’, stevia et ‘sarpagandha’.

L’État a mis en place des jardins d’herbes à Joginder Nagar dans le district de Mandi, à Neri dans le district de Hamirpur, à Rohru dans le district de Shimla et à Jungle Jhalera dans le district de Bilaspur. Différents types de plantes médicinales, adaptées à différentes zones agro-climatiques, sont cultivés dans ces jardins d’herbes, selon un communiqué officiel.

Le Conseil national des plantes médicinales du ministère d’Ayush a établi un centre régional de facilitation de la région du nord à l’Institut de recherche sur les systèmes indiens de médecine à Joginder Nagar. Ce centre promeut la culture et la conservation des plantes médicinales dans six États voisins du nord — Pendjab, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Chandigarh et Himachal Pradesh.

Pour sensibiliser le public, la campagne de plantation « Charak Vatika » a été menée par le département d’Ayush. Dans le cadre de cette initiative, des Charak Vatikas ont été établis dans 1 167 institutions ayurvédiques avec la plantation de 11 526 plantes. La phase II de Charak Vatika a débuté le 7 juin.

L’état aux conditions climatiques diverses abrite 640 espèces de plantes médicinales, réparties dans les quatre zones agro-climatiques. Les districts tribaux comme Kinnaur, Lahaul-Spiti, Kullu et quelques poches des districts de Kangra et Shimla, situés à plus de 2500 mètres d’altitude, produisent énormément de plantes médicinales.

Certains d’entre eux incluent ‘patis’, ‘batsnabh’, ‘atis’, ‘tragen’, ‘kirmala’, ‘ratanjot’, ‘kala jeera’, ‘kesar’, ‘somlata’, ‘jangli heeng’, ‘charma’, ‘khursani ajwain’, ‘pushkar mul’, ‘hauver’, ‘dhop’, ‘dhamni’, ‘nechni’, ‘neri’, ‘kejavo’ et ‘buransh’.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici