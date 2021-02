Hima Das revient d’une mise à pied pour blessure pour gagner 200m, le Dutee Chand domine le 100m

Le prodige du sprint d’Assam Hima Das a remporté le 200 m féminin alors que Odisha’s Dutee Chand a dominé le 100 m lors de la deuxième étape de la rencontre du Grand Prix de l’Inde à l’Institut national des sports de Patiala, ici jeudi. Le temps de victoire de Hima de 23,31 secondes lors de sa première course après une longue mise à pied en raison d’une blessure au dos pourrait être considéré comme une bonne performance, mais il n’a pas atteint le temps de qualification olympique de Tokyo de 22,80 secondes.

Hima, le champion du monde junior du 400 m 2018 âgé de 21 ans et détenteur du record national de 50,79 secondes, n’a pas bien fait sur la course d’un tour depuis avril 2019 en raison de douleurs au bas du dos. Elle est maintenant passée à des sprints plus courts – 100 m et 200 m. Elle est également l’une des principales coureuses de l’équipe nationale féminine de relais 4x100m.

Bien qu’il s’agisse d’une compétition de qualification olympique, il n’y avait que deux coureurs au 200m ici jeudi, Simrandeep Kaur de Delhi prenant la deuxième place avec 24,91 secondes dans la compétition d’une journée.

La course du 100 m féminin s’est déroulée comme prévu, la sprinter internationale Dutee d’Odisha gagnant confortablement. Elle a réussi un temps de 11,44 secondes. Elle avait réussi un temps de 11,51 secondes au match aller le 18 février.

Daneshwari A du Karnataka a terminé deuxième avec 11,89 secondes, tandis que Diandra Dudley Valladares du Maharashtra a terminé en 11,92 secondes pour la troisième place.

Le champion des Jeux asiatiques de Jakarta, Tajinderpal Singh Toor, du Pendjab, a remporté l’épreuve du lancer du poids masculin avec un lancer de 19,49 m. Sahib Singh, de Delhi, a terminé deuxième à 17,69 m et Amandeep Singh, du Pendjab, troisième avec un lancer de 16,96 m.

Dans le saut en longueur masculin, l’accent était mis sur le détenteur du record national Murali Sreeshankar du Kerala, mais son record était de 8,05 m. Son record personnel est de 8,20 m tandis que la qualification olympique est de 8,22 m.

Shekhar Singh de l’Uttar Pradesh était à 7,85 m tandis que Muhammed Anees du Kerala était troisième avec une distance de 7,76 m.

La performance médaillée d’or d’Annu Rani de l’Uttar Pradesh, à 61,22 m, est également inférieure à la marque de qualification olympique de Tokyo de 64 m. Sur les six lancers, ses trois premiers étaient au-dessus de 60 m tandis que les trois derniers étaient inférieurs à 60 m.

Sanjana Choudhary, du Rajasthan, a terminé deuxième à 53,27 m et Sharmila Kumari, d’Haryana, troisième avec un lancer de 50,93 m.

Le coureur chevronné du Karnataka, MR Poovamma, a dominé le 400m. Son temps de victoire était de 53. 60 secondes.

Kiran Pahal, d’Haryana, a terminé deuxième en 54,88 secondes et Subha Venkatesan, du Tamil Nadu, troisième en 55,29 secondes.