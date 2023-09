Hima Das provisoirement suspendu par la NADA pour trois échecs de localisation en 12 mois

Le sprinteur de Star India Hima Das a été provisoirement suspendu par l’Agence nationale antidopage (NADA) pour trois échecs en matière de localisation en 12 mois, selon des sources.

La coureuse d’Assam, âgée de 23 ans, n’a pas été nommée dans l’équipe des Jeux asiatiques de Hangzhou en raison d’une blessure qu’elle a subie plus tôt cette année.

« Oui, elle a commis trois manquements de localisation en un an et elle a donc été provisoirement suspendue par le NADA« , a déclaré un responsable de l’équipe indienne à PTI sous couvert d’anonymat.

Hima, qui a déjà quitté le camp national, risque une suspension maximale de deux ans, qui peut être réduite à un an minimum selon le degré de sa faute.

Hima avait remporté une médaille d’argent individuelle au 400 m aux Jeux asiatiques de Jakarta 2018. Elle a également fait partie des quatuors gagnants d’or et d’argent du 4×400 m féminin et du relais mixte 4×400 m à Jakarta.

Selon les règles antidopage de World Athletics (AMA), toute combinaison de trois échecs en matière de localisation – échec de déclaration et/ou contrôle manqué – au cours d’une période de 12 mois constitue une violation des règles antidopage.

Les détails quant à savoir si l’échec de la localisation de Hima est lié au dépôt ou au test manqué ne sont pas connus.

Les athlètes inclus dans le groupe cible de sportifs soumis à des contrôles (RTP) doivent fournir l’adresse complète de leur lieu de nuit, le nom et l’adresse complète de chaque endroit où ils s’entraînent, travaillent ou mènent d’autres activités régulières, ainsi que les horaires habituels de chaque activité. .

Les athlètes RTP doivent également identifier une fenêtre et un lieu de 60 minutes pour chaque jour du trimestre, pendant lesquels ils doivent être disponibles pour les tests. Le non-respect des obligations de localisation et de test entraînera un échec en matière de localisation.

Un problème au bas du dos préoccupe Hima depuis quelques années. L’entraîneur en chef de l’athlétisme indien, Radhakrishnan Nair, avait déclaré plus tôt que Hima avait également subi une blessure aux ischio-jambiers en avril, juste avant un Grand Prix à Bangalore, et qu’elle faisait l’objet d’une « enquête médicale et d’un traitement ».

C’est pourquoi Hima a raté la Coupe de la Fédération à Ranchi en mai et le Championnat national inter-États, qui était l’épreuve de sélection finale pour les Jeux asiatiques, en juin à Bhubaneswar.

Le mois dernier, la marcheuse Bhawna Jat s’est retirée des Championnats du monde d’athlétisme en Hongrie après trois échecs de localisation. Elle a été suspendue provisoirement par la NADA.

Avant cela, Seema Bisla, lutteuse olympique de Tokyo et médaillée de bronze aux Championnats d’Asie 2021, s’est vu imposer une suspension d’un an par le comité disciplinaire antidopage (ADDP) de la NADA pour « échec en matière de localisation ».

En juillet, la NADA a publié un avis concernant Vinesh Phogat, multiple médaillé aux Championnats du monde et vainqueur d’or aux Championnats d’Asie, pour un échec de localisation pour la première fois en 12 mois.