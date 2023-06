Hima Das manquera les Jeux asiatiques de Hangzhou en raison d’une blessure, confirme l’entraîneur indien Radhakrishnan Nair

Le sprinteur vedette Hima Das manquera les prochains Jeux asiatiques en Chine en raison d’une blessure aux ischio-jambiers subie en avril dernier, a confirmé mercredi l’entraîneur en chef de l’athlétisme indien Radhakrishnan Nair.

Hima, 23 ans, avait remporté une médaille d’argent individuelle sur 400 m aux Jeux asiatiques de Jakarta en 2018. Elle a également fait partie du quatuor de relais féminin 4x400m et mixte 4x400m médaillé d’or et d’argent à Jakarta.

« C’est dommage qu’elle (Hima) ait été blessée un jour avant le Grand Prix d’Inde IV à Bangalore (le 15 avril). Elle s’est tiré un ischio-jambier et avait aussi des problèmes de dos. Maintenant, une enquête médicale est en cours et la planification d’un traitement. Je pense qu’elle ne pourra pas participer aux Jeux asiatiques conformément à la politique de l’AFI », a déclaré Nair.

En raison de la blessure, Hima avait également raté la Coupe de la Fédération à Ranchi le mois dernier et Nair avait alors déclaré à PTI que la fédération espérait qu’elle serait apte à participer au championnat national inter-États, qui est l’événement de sélection final pour les Jeux asiatiques de Hangzhou.

L’athlétisme de l’Inde avait précisé que tous les athlètes, à l’exception de ceux bénéficiant d’une exemption, devront participer au championnat national inter-États à partir d’ici jeudi pour être pris en considération pour les Jeux asiatiques à Hangzhou prévus du 23 septembre au 8 octobre. .

Le lanceur de javelot Neeraj Chopra et le médaillé d’argent du 3000 m steeple des Jeux du Commonwealth de 2022 Avinash Sable ont été exemptés du championnat de cinq jours qui est l’épreuve de sélection finale pour les Jeux asiatiques.

Nair a également déclaré que des responsables de l’Agence nationale antidopage (NADA) effectueront également des tests «en compétition» (IC) au stade de Kalinga.

«Je suis sûr à 100% que les responsables de la NADA arrivent. Ils pourraient être de Kolkata ou certains de Delhi également. Lors de la Coupe de la Fédération à Ranchi (le mois dernier), il y avait une équipe de 7-8 officiels.

« Maintenant, la NADA est très stricte, ils nomment tellement d’officiels, donc ils viendraient ici aussi », a déclaré Nair lors d’une rare conférence de presse avant le championnat.

Il a également déclaré que le champion olympique Chopra, qui s’était retiré de deux grands événements – les Jeux FBK aux Pays-Bas et les Jeux Paavo Nurmi en Finlande – en raison d’une tension musculaire qu’il a subie le mois dernier, a commencé à s’entraîner mais n’a pas encore complètement récupéré.

« Il (Neeraj) a commencé son entraînement la semaine dernière et devrait être en bonne santé d’ici la fin du mois », a déclaré Nair.

Nair a déclaré que l’AFI prévoyait d’envoyer un grand contingent d’au moins 60 athlètes pour participer au Championnat d’Asie d’athlétisme du 12 au 16 juillet qui se tiendra à Bangkok, en Thaïlande. L’équipe sera déclarée après une réunion d’examen de sélection le 20 juin.

« Nous avons fait une sélection préliminaire et il y avait des athlètes qui n’ont pas pu participer à la Coupe de la Fédération (le mois dernier) car ils s’entraînaient à l’étranger. Ils doivent confirmer leur performance dans l’Inter-State. Nous aurons une réunion d’examen de sélection le 20 juin, puis nous déclarerons l’équipe », a-t-il déclaré.

« Par exemple, Tejaswin Shankar a participé à une épreuve de décathlon et il doit se qualifier pour les Championnats d’Asie avec la note de qualification de 7500 points cumulés dans l’Inter-State. »

Chopra et Sable ne participeront pas non plus au Championnat d’Asie car leur objectif principal est le Championnat du monde en Hongrie (19-27 août).

« En raison d’une saison 2023 bien remplie, les deux athlètes (Neeraj et Sable) participent à des épreuves sélectionnées cette année, l’accent étant mis sur le podium au Championnat du monde de Budapest, puis aux Jeux asiatiques », a déclaré Nair.

L’entraîneur en chef a également déclaré que l’Inde peut remporter une médaille aux Jeux asiatiques dans le relais 4×400 m masculin si un athlète qui court en moins de 46 secondes émerge dans le National Inter-State. Cependant, il n’était pas très optimiste quant à la victoire d’une médaille d’or à Hangzhou dans le relais 4x400m féminin, une épreuve traditionnellement forte pour l’Inde.

«Nous avons trois coureurs masculins capables de parcourir un quart de mile en moins de 46 secondes. Nous espérons avoir une solide équipe masculine de relais 4x400m. Nous avons déjà remporté quatre médailles d’or dans le relais 4x400m féminin aux Jeux asiatiques.

« Nous pouvons gagner une médaille mais pas l’or car, d’après ce que je comprends, il y a encore de très bons athlètes (quartiers de mille) à l’extérieur (du camp national). S’ils rejoignent (le camp national), nous pouvons essayer. »

Nair a également déclaré que l’Inde pourrait obtenir jusqu’à quatre lanceurs de javelot pour se qualifier pour les championnats du monde, car Chopra sera un participant wild-card en tant que champion de la Diamond League.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)