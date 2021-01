Le guitariste original des Animals et du Rock and Roll Hall of Fame, Hilton Valentine, est décédé. Il avait 77 ans.

« Nous, avec tout le monde de la musique, pleurons la perte aujourd’hui de Hilton Valentine, membre fondateur de The Animals. Valentine était un guitariste pionnier qui a influencé le son du rock and roll pour les décennies à venir », a déclaré ABKCO Music & Records dans une déclaration partagée par Bob Merliss.

La mort de Valentine a été révélée par sa femme, Germaine Valentine, selon le communiqué publié. Une cause de décès n’a pas été immédiatement indiquée.

La maison de disques a également adressé ses condoléances à la famille de Valentine.

« Nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Hilton Valentine à l’occasion de son décès ce matin, à l’âge de 77 ans », selon le label Animals, Musique et disques ABKCO, a écrit samedi sur Twitter.

Les talents de la guitare de Valentine étaient le plus souvent exposés dans le riff d’ouverture de la chanson à succès des Animals « House of The Rising Sun ». La chanson a été intronisée au Grammy Hall of Fame en 1999.

Selon le site Web d’ABKO, Valentine a été recrutée pour rejoindre les Animals par Eric Burdon, Chas Chandler et Alan Price en 1963.

Le chanteur principal des Animals, Eric Burdon, a pleuré son coéquipier dans un post Instagram, écrivant: « L’opus d’ouverture de Rising Sun ne sonnera plus jamais pareil! … Vous ne l’avez pas juste joué, vous l’avez vécu! Heartbroken by the nouvelle soudaine du décès de Hilton. «

Valentine a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1994 aux côtés de ses camarades de groupe, Burdon, Chas Chandler, Alan Price et John Steel.

Plus:« Si je parle trop longtemps, je pleurerai »: la mère de Whitney Houston devient émue lors de l’intronisation au Rock Hall

Valentine s’est séparé du groupe quatre ans après son arrivée, mais il l’a régulièrement rejoint au fil des ans et est resté proche de Burdon, le rejoignant en tournée de 2007 à 2008.

« Chez Abkco, nous avons eu le privilège de servir de gardiens du catalogue The Animals et son décès est ressenti de manière vraiment profonde par toute la famille Abkco », a déclaré le label Animals dans un communiqué sur le décès de Valentine.