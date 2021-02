Le label du groupe ABKCO Music a annoncé la mort de Valentine dans un communiqué vendredi, affirmant avoir appris la mort du guitariste de sa femme, Germaine Valentine. La déclaration n’a pas identifié la cause du décès.

Valentine a commencé à jouer de la guitare à l’adolescence en grandissant à North Shields, dans le Northumberland, a déclaré le label. Après avoir perfectionné ses compétences en jouant avec d’autres groupes, Valentine a été recruté en 1963 pour former The Animals, avec Eric Burdon, le joueur de clés Alan Price, le bassiste Chas Chandler et le batteur John Steel.

La renommée du groupe atteint de nouveaux sommets avec sa version de 1964 de « The House of the Rising Sun », une ballade folklorique traditionnelle qui avait été précédemment interprétée par des chanteurs folk comme Woody Guthrie et Bob Dylan.

Mais la prise des Animals a transformé la chanson en un hit rock ‘n’ roll, débutant avec le riff de guitare électrique emblématique de Valentine. Ce fut un succès des deux côtés de l’Atlantique, en tête des charts au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Rolling Stone l’a classé 123ème sur sa liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps.