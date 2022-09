Hilton s’associe à la station spatiale Voyager Starlab pour concevoir des suites d’astronautes

PARIS – Le géant hôtelier Hilton a signé pour concevoir des installations d’astronautes pour la station spatiale privée Starlab, actuellement en cours de développement par Voyager Space Holdings et Lockheed Martin, ont déclaré lundi les sociétés à CNBC.

En plus de concevoir des suites d’accueil et des arrangements de couchage, Hilton travaillera également avec Voyager pour examiner les opportunités de commercialisation de la station spatiale et des expériences d’astronautes à bord.

Le président et chef de la direction de Voyager, Dylan Taylor, s’adressant à CNBC lors du Congrès international d’astronautique de 2022, a déclaré qu’il était enthousiasmé par la “perspective unique” que Hilton apporte au projet car “ce ne sont pas des gens de l’espace”.

“C’est presque comme si on la regardait d’un œil neuf et qu’on se disait : ‘Comment pouvons-nous réinventer cette expérience'”, a déclaré Taylor, ajoutant qu’il la considérait comme “un peu un avantage”. Ce partenariat est le premier du genre parmi les stations privées en développement, bien que les secteurs de l’espace et de l’hôtellerie envisagent depuis longtemps les possibilités d’un hôtel en orbite.

“Pendant des décennies, les découvertes dans l’espace ont eu un impact positif sur la vie sur Terre, et maintenant Hilton aura l’opportunité d’utiliser cet environnement unique pour améliorer l’expérience client partout où les gens voyagent”, a déclaré le PDG de Hilton, Christopher Nassetta, dans un communiqué.

Voyager et sa société d’exploitation Nanoracks développent la station spatiale Starlab en vol libre en partenariat avec Lockheed Martin. Les entreprises visent à ce que le premier Starlab soit opérationnel en orbite terrestre basse dès 2027.

La station spatiale est l’une des quatre construites par des entreprises américaines avec l’aide de contrats de la NASA alors que l’agence se prépare à retirer la Station spatiale internationale (ISS) en 2030. Dans le cadre du programme Commercial LEO Destinations de la NASA, Nanoracks a remporté le plus gros contrat individuel du programme. , d’une valeur de 160 millions de dollars pour aider à la création de Starlab.

Taylor a déclaré que le partenariat avec Hilton est né d’une relation qui a commencé avec les “cookies dans l’espace” au début de 2020, lorsque les astronautes de l’ISS ont cuit des cookies aux pépites de chocolat DoubleTree comme première expérience de cuisson d’aliments dans l’espace.

Taylor a déclaré que Voyager voyait de fortes opportunités de marché pour Starlab dans les services scientifiques et de recherche, ainsi que dans les vols spatiaux habités.

Voyager prévoit de commencer la fabrication du premier module Starlab au troisième trimestre 2023. Taylor a déclaré que l’équipe a “environ un an pour plier le métal”.

Le premier Starlab est conçu pour être aussi flexible que possible – avec une conception capable d’avoir trois modules attachés ensemble. L’objectif à plus long terme de la société est de s’étendre à “plusieurs Starlabs spécialement conçus” pour répondre aux différents besoins du marché, a déclaré Taylor.

À ce jour, la société a constitué un portefeuille de neuf entreprises d’infrastructure et de technologie spatiales. Voyager prévoit de poursuivre une introduction en bourse au cours de la prochaine année.