Hilton Salwa : Le gigantesque hôtel de luxe au milieu de nulle part

Il n’y a pas grand-chose à la frontière du Qatar avec l’Arabie saoudite. Quelques avant-postes brûlés par le soleil et des kilomètres et des kilomètres de vaste désert vide dans toutes les directions.

Puis, plus tôt cette année, quelque chose de très différent est apparu au milieu de ce nulle part : un immense complexe hôtelier de luxe étincelant, avec son propre parc à thème.

Le Hilton Salwa Beach Resort & Villas n’est clairement pas un hôtel ordinaire.

Vu du ciel, il ressemble à une ville côtière entière. Des plages jumelles immaculées se détachent d’un port central. Au-dessus du sable, des villas et des bâtiments d’un blanc éclatant se regroupent autour de piscines bleues. Derrière eux, oasis de verdure. C’est l’une des plus grandes stations balnéaires du Moyen-Orient.

Alors que se passe-t-il, lorsqu’un gigantesque hôtel haut de gamme apparaît à des kilomètres de n’importe où, tout comme une pandémie gèle les voyages dans le monde ?

Il y a beaucoup de monde, selon Etienne-Charles Gailliez, directeur général de la station. Lors de l’ouverture de ses portes en février, il est devenu un succès auprès des habitants, dit-il. Plus récemment, c’est une destination populaire pour les visiteurs et les voyageurs d’affaires de la région au sens large.

Il y a beaucoup de place. Hilton Salwa Beach dispose de 84 villas, allant de deux à quatre chambres, avec piscines privées et accès direct à la plage de sable blanc (prix à partir de 1 500 USD la nuit). Il y a 31 appartements et villas de style village arabe, tandis que l’hôtel principal dispose de 246 chambres et suites.

L’immense terrain contient également plus de 20 points de restauration, dont sept restaurants gastronomiques, un spa haut de gamme avec des suites VIP, des terrains de sport, des piscines entourées de jardins paysagers, des installations d’entreprise et une marina.

En plus de cela, il y a le plus grand parc à thème du Qatar, avec des dizaines d’attractions, dont “King Cobra”, un manège passionnant à deux tubes qui envoie les coureurs dans la bouche d’une structure massive en forme de serpent.

Le luxueux complexe a été construit sur 320 hectares de terrain sablonneux à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Doha, stratégiquement situé pour accueillir des visiteurs du Qatar et d’Arabie saoudite.

La construction a commencé en 2015 et la dernière étape avant l’ouverture visait à l’adapter aux mesures de santé et de sécurité renforcées conformément aux règles de mobilité et aux protocoles d’hygiène du Qatar.

“En raison de l’impact de Covid-19, nous avons dû accélérer les exigences pour l’ouverture de la station et identifier de nouveaux arguments de vente uniques, axés sur les séjours”, a déclaré Gailliez à CNN.

C’était une bonne nouvelle pour Sama Jamali, une résidente de Doha de 21 ans, et ses amis. “Comme il n’était pas sûr et difficile de voyager, nous avons décidé de faire un séjour au complexe”, a-t-elle déclaré à CNN. “La chambre était charmante et très spacieuse et confortable – avec une technologie de pointe et très sûre et propre Covid-19.”

Gailliez a déclaré que l’introduction de directives et de restrictions de voyage a conduit à l’adoption d’une approche d’ouverture progressive, avec un certain nombre de points de vente et d’installations tels qu’un centre de plongée et une académie de sport à la pointe de la technologie qui devraient être fonctionnels dans les prochains mois. .

« Nous sommes un nouveau complexe et sommes plus que de simples chambres. Nous avons des villas et un parc aquatique qui rendent notre structure assez unique », a déclaré Gailliez.

Parallèlement aux efforts d’intégration de la nouvelle technologie sans contact, Gailliez a identifié la logistique et le personnel comme des considérations clés. “Les jours de pointe, dans toute la station, nous accueillons jusqu’à 2 500 invités, avec un effectif d’environ 1 200 membres d’équipe”, a-t-il déclaré.

Ces clients, lorsqu’ils ne se prélassent pas ou ne se promènent pas sur les sables doux comme du coton le long du littoral de 3,5 kilomètres de la station, peuvent s’occuper en choisissant parmi une longue liste d’activités amusantes.

Au cœur de tout cela se trouve le parc aquatique et d’aventure de Desert Falls.

L’attraction pleine d’adrénaline comprend plusieurs piscines pour enfants et aires de jeux aquatiques, ainsi que près de 30 manèges et toboggans, y compris un tour rapide tournant qui, à son point de départ – au sommet de la montagne de 32 mètres du parc – offre une vue panoramique sur l’ensemble recours.

Ici, les invités de course sur tapis peuvent également descendre des tubes – tête à tête et côte à côte – dans une éclaboussure rapide, ou essayer un simulateur de surf.

Le parc abrite également ce qui est présenté comme la première structure de canyoning artificielle au Moyen-Orient. Il y a une piste de course de karting en plein air – entièrement équipée de tribunes pour les spectateurs – et un parcours de laser tag en intérieur.

Inévitablement, compte tenu de sa taille, l’hôtel propose une gamme d’options de restauration, notamment des cuisines du Moyen-Orient, italiennes et chinoises.

Le Levantine sert des plats arabes emblématiques avec une touche d’originalité, notamment The Qattinah, un délicieux cocktail sans alcool composé de sirop d’épices botaniques artisanal, d’un kaléidoscope d’agrumes et de flocons d’or 24 carats. Les plats principaux et les desserts comprennent des brochettes grésillantes avec Mdakhan (houmous fumé, purée d’ail rôti) suivies de Knafeh nabulsiyeh (crème de pistache).

Chez Miss Wong, le son d’un gong emmène les invités dans une expérience culinaire chinoise privée qui débute par une cérémonie du thé élaborée. Les recommandations incluent la soupe au poulet et aux légumes (champignons Enoki, champignons shiitake séchés, légumes, wonton au poulet et au curcuma), diverses options de boulettes et le canard laqué croustillant. Un mocktail Orange Sunset rafraîchissant (orange fraîche/melon d’eau frais/citron frais/sirop de grenadine/thé oolong/blanc d’œuf) se démarque sur la carte des boissons.

Le restaurant Dante Cucina Italiana du complexe sert des vins toscans et des pizzas cuites au feu de bois. Un autre, The League, est un bar sportif et de divertissement où vous pourrez regarder des matchs de football et jouer à des jeux de billard et de baby-foot. Des emplacements pour cocktails et des seaux à bière sont disponibles ici, ainsi qu’un menu de pub gastronomique proposant une sélection de hamburgers, de steaks et de côtes fumées.

Bien sûr, les options de villégiature de luxe ne manquent pas au Qatar, d’autant plus que le pays se prépare à accueillir les visiteurs pour les finales de la Coupe du monde de football à la fin de 2022.

La gamme déjà bien remplie comprend le W Doha, le Mandarin Doha, le Sharq Village and Spa du Ritz-Carlton, ainsi que le Banana Island Resort d’Antara, tous plus pratiques pour le centre-ville et l’aéroport.

Alors, le voyage dans le désert en vaut-il la peine ?

« Nous avons apprécié la sélection de restaurants, en particulier le buffet continental. Nourriture de premier ordre avec une excellente présentation », a déclaré Jamali, qui attend déjà avec impatience un autre séjour.

“Ce fut une expérience merveilleuse et il n’y a pas eu de moment d’ennui grâce au plaisir et aux différentes activités disponibles