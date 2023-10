Hilton : les voyages d’affaires mixtes sont en tête des tendances 2024

Les voyageurs d’affaires de la génération Z et du millénaire ouvrent la voie en matière de réservation de voyages mixtes, selon le rapport sur les tendances 2024 de Hilton Worldwide, publié jeudi. Mais ils ne sont pas les seuls à se tourner vers les loisirs pour compléter leurs objectifs professionnels, une tendance croissante parmi les voyageurs d’affaires de tous âges, selon le rapport.

Le rapport de Hilton est basé sur une enquête menée auprès de près de 12 000 voyageurs entre le 23 juin et le 7 juillet, ainsi que sur les données de performance de Hilton et les observations des principaux dirigeants. Voici un aperçu, en commençant par la forte poussée en faveur des voyages de loisirs.

À l’échelle mondiale et dans les tranches d’âge de 18 à 75 ans, 46 % des travailleurs à temps plein et indépendants prévoient de voyager pour affaires en 2024. Cependant, parmi les travailleurs de la génération Z et du millénaire, ce chiffre est passé à 53 % pour chaque tranche d’âge. .

Parmi tous les répondants, la génération Z et la génération Y sont les plus susceptibles de prolonger leur voyage ou d’emmener un ami ou un membre de leur famille en voyage d’affaires en 2024. Plus d’un tiers des voyageurs d’affaires de ces tranches d’âge prévoient d’ajouter des voyages avant ou après leur voyage d’affaires. jours de loisirs à leur voyage, tandis que 29 % de la génération Z et 27 % des Millennials ajouteront un plus-un à leur voyage d’affaires pour partager ces éléments de loisirs. Cela se compare à seulement 18 % et 13 % respectivement des voyageurs d’affaires de la génération X ou des baby-boomers qui prévoient d’amener un compagnon de voyage d’affaires en 2024.

Dans l’ensemble, les travailleurs âgés prévoient de voyager pour affaires beaucoup moins que les jeunes travailleurs en 2024. Parmi les travailleurs de la génération X, seulement 38 % prévoient de voyager pour affaires l’année prochaine et ce nombre tombe à un peu plus d’un quart des travailleurs du baby-boom qui envisagent de voyager pour affaires. en 2024.

Les villes secondaires, premier choix pour les réunions ?

Le rapport Hilton a noté une tendance à des réunions plus importantes dans des marchés plus petits, citant des endroits comme Milwaukee, Albuquerque, Nouveau-Mexique, et Fort Myers, Floride, comme principaux marchés de croissance des réunions et faisant partie d’une tendance générale selon laquelle ces entreprises s’éloignent des grands centres urbains.

Bien que cela ne soit pas mentionné dans le rapport Hilton, le coût est probablement un facteur dans cette tendance. L’étude Hotel Monitor 2024 d’American Express Global Business Travel, publiée aujourd’hui, montre des taux en hausse dans les grandes villes, en particulier aux États-Unis et en Europe occidentale. Le rapport Amex GBT conclut que des augmentations aussi spectaculaires pourraient inciter les réunions et les événements à rechercher des alternatives en 2024. Le rapport met en évidence les tarifs et les niveaux d’occupation à Boston, Chicago, Dallas et New York, tous des lieux de réunion et d’événements majeurs.

Les voyages pour PME changent le mix d’activités

Les voyages des petites et moyennes entreprises ont poussé le secteur hôtelier dans son ensemble à revoir son offre. Autrefois concentré sur les voyages d’affaires spéciaux comme pilier des voyages d’affaires, le rapport Hilton a qualifié les petites et moyennes entreprises de « résilientes » et a révélé que ce groupe de voyageurs représente « environ 85 % du mix d’affaires de passage de Hilton ». La société hôtelière prévoit d’élargir son offre à ce segment en 2024, selon le rapport. Hilton n’est pas le seul à implanter sa stratégie plus fermement dans le segment des PME : Marriott International a annoncé son intention de mettre en place une stratégie programmatique pour les PME et d’étendre ses offres de voyages d’affaires en 2024.