Hilly Way Chase: Energumene marche vers la victoire lors du retour saisonnier à Cork alors que le héros de Champion Chase prouve à nouveau celui à battre | Nouvelles de la course

Le héros de Queen Mother Champion Chase, Energumene, a bien commencé sa campagne avec une défense réussie du Bar One Racing Hilly Way Chase à Cork.

Le joueur de huit ans a débuté la saison dernière avec une victoire dans ce concours de deuxième année avant de se classer deuxième lors d’un affrontement au box-office avec Shishkin lors du Clarence House Chase à Ascot en janvier.

Cependant, il a catégoriquement renversé la situation à Cheltenham en mars, en offrant à Willie Mullins un premier succès Champion Chase et a poursuivi à Punchestown pour se confirmer le roi incontesté de la division de chasse de deux milles.

Confronté à seulement trois rivaux lors de sa réapparition, Energumene était le favori 1/9 aux mains de Paul Townend et dominait de face dès le départ.

Après avoir sauté avec précision dans le principal, le hongre Denham Red s’est un peu rapproché de la deuxième clôture de la maison mais cela n’a pas arrêté son élan et il a finalement gagné durement tenu par 15 longueurs.

Epson Du Houx était le meilleur des autres en deuxième position.

Mullins a déclaré: “J’étais un peu inquiet de passer le poteau gagnant la première fois car son œil a été attiré par quelque chose. Le résultat final était génial mais je ne sais pas s’il ressentait quelque chose ou s’il regardait la porte ou traversait la route , mais définitivement, je n’étais pas satisfait de la façon dont il a contourné le virage en passant devant les tribunes.

Energumene et Paul Townend en plein vol à Cork





“Paul pensait qu’il tournait au ralenti devant – il était probablement devant tout seul et il n’y avait rien pour le faire courir. Il adore sauter, a un grand appétit pour ça et vous avez de la chance quand vous avez un cheval comme ça.

“Nous ne ferons aucun plan, il est à Noël, au Dublin Racing Festival et la course d’Ascot est là mais nous ne prendrons aucune décision tant que nous ne verrons pas comment il s’en sortira.”

L’entraîneur champion a également confirmé son intention de diriger Galopin Des Champs, favori de la Cheltenham Gold Cup, dans le John Durkan Memorial Punchestown Chase, en supposant que le concours de première année est reporté après l’annulation de la réunion de samedi.

“Les prévisions météorologiques autour de la région de Punchestown ne semblent pas bonnes. Il y a encore de bonnes chances que Galopin Des Champs aille au John Durkan, sinon, nous regardons Leopardstown à Noël (Savills Chase) ou Tramore le Nouvel An. jour”, a ajouté Mullins.

“Il y a un beau terrain à Tramore, c’est sûr et si vous voulez sortir votre cheval et rentrer à la maison en toute sécurité, c’est plus facile d’y aller. Le sol peut être très sec à Leopardstown mais Galopin y a couru et est rentré avec succès avant donc nous verrons. Tout est encore en l’air.

Imperméable impressionnant en battant Dinoblue

Imperméable a maintenu son record d’invincibilité sur les obstacles avec une victoire nette dans le O’Flynn Group Irish EBF Mares Novice Chase.

La fille de Shantou était une interprète intelligente sur les haies la saison dernière pour l’entraîneur Colm Murphy, vainqueur du Champion Hurdle et du Champion Chase, gagnant au niveau de la troisième année, mais semble prêt à atteindre des hauteurs encore plus grandes sur les plus grands obstacles.

Après des débuts de chasse impressionnants à Wexford en octobre, le joueur de six ans était un tir de 13/8 pour cette affectation de deuxième année, avec Dinoblue le favori 5/4 pour offrir à Willie Mullins une sixième victoire lors des huit derniers renouvellements.

Imperméable en action à Cork sous le jockey Brian Hayes





Ce dernier a coupé une grande partie de la course, mais n’a pas pu résister au défi d’Impervious après la clôture finale, avec trois longueurs les séparant à la ligne.

Le gagnant est 7/1 sur 10/1 avec Betfair pour le Mares’ Chase à Cheltenham en mars.

Destin de sang est apparu comme un candidat potentiel au Triumph Hurdle après avoir fait des débuts irlandais impressionnants pour Mullins et Paul Townend.

Vice-champion d’Auteuil pour sa seule apparition en France, le fils de No Risk At All était le favori 4/5 pour sa première titularisation pour de nouvelles connexions dans le Barre One Racing 3-YO Maiden Hurdle.

Toujours aux avant-postes, le leader du marché sautait mieux au fur et à mesure que la course avançait et accélérait intelligemment dans la ligne droite pour marquer à cinq longueurs de Sir Allen.

Blood Destiny et Townend remportent le Bar One Racing 3-YO Maiden Hurdle à Cork





Paddy Power a réduit Blood Destiny à 20/1 contre 33/1 pour le Triumph Hurdle et Mullins a hâte de tester ses pouvoirs au plus haut niveau.

Henry de Bromhead et Rachael Blackmore ont combiné pour un double sur la carte, avec Arctique Brésil et Lac de la vallée cachée façonner comme des chevaux destinés à des choses plus grandes et meilleures.

Le diplômé point à point Arctic Bresil (11/8) a facilement représenté Mercurey, le favori formé par Mullins, dans le Bar One Racing Maiden Hurdletandis que Hiddenvalley Lake (9/2) a complété ses débuts réussis dans les règles à Naas avec une démonstration impressionnante en troisième année Singletons Supervalu Stayers Novice Hurdle.

Ce dernier est un tir 7/1 avec Betfair pour l’Albert Bartlett à Cheltenham.