Hilltop Gardeners aide à planifier et à planter un nouveau jardin de pollinisateurs à Oswego – Shaw Local

Le Hilltop Gardeners Garden Club a transformé la propriété triangulaire de Washington Street et Van Buren Avenue, près du centre-ville d’Oswego, en un jardin de pollinisateurs.

Le jardin comprend un nouveau panneau d’entrée, accueillant les gens au centre-ville d’Oswego, et un paysage coloré de fleurs indigènes et favorables aux pollinisateurs. Le club de jardinage a posé du paillis, donné et planté des plantes et ajouté trois maisons à insectes pour attirer les abeilles et autres insectes utiles dans la région.

Ce projet d’embellissement communautaire a été un effort d’équipe entre le Hilltop Gardeners Garden Club, le village d’Oswego, le département des travaux publics d’Oswego et le district du parc d’Oswegoland.

Le projet a été financé par le Hilltop Gardeners Garden Club qui a égalé le soutien financier de ComEd Green Regions Grant avec le produit de sa vente annuelle de plantes de collecte de fonds, ainsi que les contributions du village d’Oswego.

Le Hilltop Gardeners Club a une longue histoire d’embellissement de la communauté. Ils ont récemment terminé les plantations au Happy Tails Dog Park, situé au 100 Theodore Drive à Oswego, et planifient et gèrent chaque année les plantations au centre-ville d’Oswego pendant l’été et les vacances.