Hillsborough: Examen de la pathologie lors des enquêtes initiales après la catastrophe de 1989 annoncée | Nouvelles du football

Un examen des échecs en pathologie lors des enquêtes initiales de Hillsborough a été annoncé par le ministère de l’Intérieur.

Mercredi, le département a déclaré qu’il avait établi un examen indépendant pour examiner ce qui n’allait pas avec le rapport de pathologie original sur les décès lors de la demi-finale de la FA Cup 1989 et s’assurer que des erreurs similaires ne seraient pas commises à l’avenir.

Quatre-vingt-dix-sept fans de football sont morts dans la cohue lors du match entre Liverpool et Nottingham Forest le 15 avril 1989.

L’examen de pathologie, qui sera présidé par l’expert en sciences médico-légales Glenn Taylor, a été mis en place suite à une recommandation d’un rapport de 2017 de l’évêque James Jones.

Les enquêtes initiales, qui ont été annulées par la Haute Cour en 2012, n’ont entendu aucune preuve après 15 h 15 le jour de la catastrophe.

La décision était fondée sur des preuves pathologiques selon lesquelles toutes les victimes avaient subi les blessures qui avaient causé leur décès avant cette date.

Cependant, le comité indépendant de Hillsborough a conclu que les preuves étaient erronées et qu’il était fort probable que ce qui s’était passé après 15 h 15 – l’heure à laquelle la première ambulance est arrivée sur le terrain – était important pour déterminer si les victimes auraient pu survivre.

Dans son rapport de 2017 The Patronizing Disposition Of Unaccountable Power, Mgr Jones a déclaré : « Il est difficile d’exagérer l’impact des échecs de la pathologie lors de la première enquête.

“L’impact est profondément personnel pour les familles qui ont le sentiment qu’ils ne sauront jamais comment leur proche est décédé, mais il a également une résonance plus large – conduisant à la nécessité d’une nouvelle enquête 25 ans après la catastrophe.”

L’examen, commandé par le Pathology Delivery Board (PDB) et supervisé par le Home Office, a commencé en juillet et M. Taylor devrait rendre compte de ses conclusions au ministre de l’Intérieur l’été prochain.

Son mandat consiste notamment à reconnaître les échecs en pathologie, à évaluer s’il existe un risque que des échecs similaires se reproduisent et à déterminer s’il existe des leçons apprises qui peuvent être intégrées au développement des médecins légistes agréés par le Home Office et à la fourniture plus large de services de pathologie.

L’évêque Jones, l’ancien évêque de Liverpool, a exposé 25 points d’apprentissage dans le cadre de son rapport sur les expériences des familles de Hillsborough.

Il a recommandé au gouvernement d’envisager pleinement une loi de Hillsborough, qui inclurait un devoir de franchise pour les policiers.

Lors de sa conférence du parti la semaine dernière, le Parti travailliste s’est engagé à introduire la loi Hillsborough s’il était élu.