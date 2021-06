Hills confiant que Battaash est prêt pour le test de King’s Stand | Nouvelles de course

Charlie Hills est convaincu que Battaash ne sera pas gêné par son manque d’action sur l’hippodrome depuis août dernier alors qu’il vise des victoires consécutives dans les King’s Stand Stakes à Royal Ascot.

Le brillant sprinteur a finalement brisé son canard sur le site de Berkshire lors du renouvellement de l’an dernier du groupe 1 de mardi avant de remporter un quatrième King George Stakes à Goodwood et un deuxième Nunthorpe à York.

Battaash n’a pas été vu en compétition depuis le dernier de ces triomphes il y a 10 mois, après qu’un revers hivernal ait retardé sa réapparition, mais Hills a été ravi de sa préparation pour ce concours Qipco British Champions Series.

L’entraîneur de Lambourn a déclaré: « Battaash est arrivé quelques semaines plus tard que d’habitude cette année, nous n’allions donc jamais nous intégrer à une course de préparation, mais je ne pourrais pas être plus heureux avec lui.

« Ils ont trouvé une petite fracture capillaire dans un sésamoïde lors de son contrôle technique habituel à la fin de l’année dernière, mais cela a été traité en décembre.

« Ils ont fait un excellent travail avec lui à Shadwell pendant l’hiver, et le printemps a été si horrible que revenir plus tard l’a probablement aidé.

« Nous avons pris notre temps, et il n’a pas raté une miette. »

Parmi l’opposition dans un peloton de 16, Tim Easterby a hâte d’affronter la passionnante pouliche Winter Power – qui a gagné aux niveaux Listed et Group Three l’automne dernier et a repris là où elle s’était arrêtée avec un retour extrêmement impressionnant dans les Westow Stakes du mois dernier à York.

Easterby a déclaré: « Elle est en bonne forme. Elle a un bon tirage (décrochage sept) et gérera la piste, elle devrait donc bien courir. »

Roger Teal laisse tomber le héros de la Coupe de juillet de l’année dernière, Oxted, à la distance minimale pour la première fois.

Le joueur de cinq ans a été vu pour la dernière fois terminer troisième sur six stades dans les Duke of York Stakes.

« Le tirage n’est pas trop mauvais (décrochage 14). On dirait qu’il y a beaucoup de rythme autour de lui, donc nous sommes assez heureux », a déclaré Teal.

« Nous sommes très heureux qu’il se lance. Il s’est bien entraîné – tout son travail est terminé maintenant, et nous verrons ce qui se passera ce jour-là.

« Il faut toujours un peu de chance, alors croisons les doigts. »

Il y a deux principaux concurrents américains, Extravagant Kid de Brendan Walsh et Maven formé par Wesley Ward.

Extravagant Kid a été vu pour la dernière fois en train de remporter le Al Quoz Sprint à Dubaï et sera monté par Frankie Dettori.

Walsh a déclaré: « Nous avons connu un bon début d’année, et la victoire d’Extravagant Kid à Dubaï a été énorme. J’espère que nous pourrons continuer à Ascot.

« L’année dernière, il a été battu d’une longueur dans le Breeders’ Cup Sprint. Il a gagné ou a été placé dans plusieurs enjeux et enjeux classés – il n’est jamais loin.

« Ce n’est pas Dubaï. Meydan est une piste plus plate – elle (Al Quoz Sprint) fait six stades, alors que c’est une piste raide cinq. C’est un cheval athlétique, et il ne fait aucun doute qu’il gérera les ondulations.

« Le terrain a l’air d’être parfait. Ce sera le premier jour de la réunion, donc ce sera un très beau terrain. »

Ward a remporté le King’s Stand 2017 avec Lady Aurelia et espère qu’il pourra ajouter à son décompte avec Maven.

Il a déclaré: « Lorsque Maven a participé à une course d’allocation à Keeneland en avril, nous avons estimé qu’il était un peu court en termes de forme physique. Le jour où il a rebondi devant – et quand ils sont venus vers lui, j’ai pensé qu’il allait se rendre , mais il vient de repartir.

« J’étais ravi de cette performance – et puis une fois que j’ai vu les chiffres, cela m’a inspiré pour le mettre dans l’équipe de Royal Ascot.

« Il devra encore aller de l’avant pour être dans le mix pour le King’s Stand, mais je pense qu’il a le droit de le faire. »