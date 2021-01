ANN ARBOR, Michigan: Naz Hillmon a marqué 24 points et récolté 13 rebonds et le n ° 15 du Michigan a continué sa meilleure étoile de l’école avec une victoire de 70-50 contre l’Illinois dimanche.

Akienreh Johnson a ajouté 17 points et Amy Dilk 11, plus les deux ont attrapé neuf rebonds, pour les Wolverines (9-0, 4-0 Big Ten Conference), dont le meilleur départ précédent était de 7-0 à trois reprises, le dernier en 2015- 16.

Jeanae Terry a marqué 17 points pour l’Illini (2-6, 0-5) et Kennedi Myles en avait 12. L’Illinois a perdu cinq de suite.

Hillmon a marqué les cinq premiers et Johnson les quatre derniers dans une course de 9-2 pour clôturer le premier quart avec une avance de 17-14 au Michigan. Hillmon avait quatre points, Dilk un pointeur 3 et Johnson un layup dans une course de 9-0 au deuxième quart qui a poussé l’avance à 28-17 à la pause.

L’Illini a obtenu sept points à la fin du troisième quart après cinq points rapides de Terry, mais Hailey Brown a eu un jeu à trois points et un pointeur à 3 points dans les 2 minutes et demie finales pour aider à ramener l’avance à deux chiffres et les Wolverines ont été jamais menacé au quatrième trimestre.

Leigha Brown, la deuxième meilleure buteuse des Wolverines (19,7 points par match), a raté son deuxième match consécutif pour ce que le programme appellerait uniquement les protocoles COVID.

Le Michigan joue au Wisconsin jeudi alors que l’Illinois est à domicile contre le 23e État du Michigan.

___

Plus de basket-ball féminin AP: https://apnews.com/hub/womens-college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25