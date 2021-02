Hillmon, n ° 11 du Michigan, les femmes battent Rival Michigan State

ANN ARBOR, Michigan: Naz Hillmon a récolté 31 points et sept rebonds, Leigha Brown a ajouté 20 points, cinq rebonds et quatre passes, et le n ° 11 du Michigan a battu son rival Michigan State 86-82 mardi.

Hillmon et Brown ont combiné pour une course de 7-0 pour donner au Michigan une avance de 79-69 avec 3:09 à jouer. Le duo a marqué 12 des 14 derniers points du Michigan malgré les deux joueurs ayant joué tout le quatrième quart-temps avec quatre fautes. Hillmon a marqué six points en cinq minutes du quatrième quart et Brown a ajouté six points en sept minutes.

Akienreh Johnson a récolté 11 points et neuf rebonds pour le Michigan (12-1, 7-1 Big Ten Conference), qui a battu Michigan State pour la troisième fois consécutive, sa plus longue séquence de la série depuis 1999-02.

Hillmon a inscrit ses cinq buts sur le terrain au premier quart et a marqué 12 points pour aider le Michigan à mener 22-14. Elle a marqué 20 points sur 8 tirs sur 9 en première mi-temps et a terminé 12 sur 14.

Nia Clouden a mené l’État du Michigan (11-6, 6-6) avec un record en carrière de 34 points. Elle était 11e sur 19 sur le terrain et 9 sur 11 sur la ligne des lancers francs. Alyza Winston a ajouté 18 points.

Le Michigan doit jouer le 14e Indiana jeudi et le 15e État de l’Ohio dimanche.

