Hillmon marque 35, n ° 15 Michigan Women Eke Past Nebraska

ANN ARBOR, Michigan: Naz Hillmon a égalé son meilleur score en carrière avec 35 points, Akienreh Johnson a ajouté deux lancers francs d’embrayage et la n ° 15 du Michigan a tenu le Nebraska contrarié 64-62 jeudi soir.

Hillmon a marqué 18 points à la mi-temps dans une sorte de duel face à face avec le meilleur buteur du Nebraska, Sam Haiby, qui a marqué 19 points et avait les Huskers devant 35-34 à la pause.

Mais Hillmon a marqué neuf points au troisième quart, 17 après la mi-temps et a réussi un meilleur score de 22 rebonds en carrière alors que le Michigan transformait l’écart d’un point en une avance de neuf points avant la dernière période.

Les Wolverines ont pris le meilleur départ du programme avec 8-0 et grimpent à 3-0 dans le jeu Big Ten et ont une fiche de 5-0 à domicile. Le Nebraska (5-4, 3-3) avait remporté ses deux derniers matchs, notamment en éliminant alors-Non. 15 Nord-ouest.

Haiby a été limité à deux points sur un tir de 1 contre 2 au troisième quart-pivot, terminant avec 27 points et neuf tableaux sur un tir de 10 contre 16. Isabelle Bourne a marqué cinq buts pour lancer une course tardive 9-0 alors que les Huskers se sont ralliés à 60-58 avec une minute à faire.

Les Cornhuskers ont eu un dernier soupir après que Whitney Brown a dévié une passe avec moins de deux secondes à jouer. Bella Craven a lancé un tir en traversant le demi-terrain au buzzer. Le coup a échoué.

Le Michigan jouait sans transfert Leigha Brown, le meilleur buteur du Nebraska la saison dernière et actuel Big Ten Player of the Week, qui était absent pour ce que le programme appellerait uniquement les protocoles COVID.

