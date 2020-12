ANN ARBOR, Michigan: Naz Hillmon a récolté 25 points et sept rebonds, Leigha Brown a marqué 19 points et le n ° 19 du Michigan a battu Butler 93-54 mercredi.

Michelle Sidor a ajouté 16 points avec quatre 3 points et Akienreh Johnson a récolté 12 points et cinq passes pour le Michigan (5-0), qui connaît son meilleur départ depuis l’ouverture 7-0 de la saison 2011-12. Hillmon a tiré 10 sur 13 alors que les Wolverines ont tiré 55,6% du terrain.

Le Michigan a réussi six points à 3 points au deuxième quart avec trois de Sidor pour aider à prendre une avance de 22 points à la pause.

Okako Adika a récolté 17 points et six rebonds pour Butler (0-3). Jaia Alexander a ajouté 13 points, sur 4 tirs sur 15, et huit rebonds. Les neuf points d’Emilia Sexton venaient d’au-delà de la ligne des 3 points.

Le Michigan a mis fin à sa partie du calendrier hors conférence et affrontera l’Illinois samedi prochain. Butler devrait affronter le n ° 15 de l’Indiana dimanche et l’UConn, troisième, mardi.

