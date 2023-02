Hillary Scott de Lady A parle du single de musique chrétienne nominé aux Grammy Awards: “Le monde a besoin de ce message”

Hillary Scott de Lady A se sentait “reconnaissante” en marchant sur le tapis rouge des Grammys.

Scott a été nominée pour un Grammy aux côtés du duo pop chrétien For King & Country pour leur collaboration sur “For God is With Us”, et elle a déclaré à Fox News Digital qu’elle était “reconnaissante” de faire partie d’une chanson aussi pleine d’espoir.

“Cette chanson est juste un message important”, a-t-elle déclaré. “Il s’agit du porteur d’espoir, où nous trouvons notre espoir, et de pouvoir raconter cette histoire et, espérons-le, inciter les autres à trouver eux-mêmes cet espoir, c’est vraiment important.”

Elle a ajouté : “Maintenant plus que jamais, le monde a besoin de ce message.”

Scott a dit qu’elle était “tellement fan” de For King & Country (Luke et Joel Smallbone) “et la façon dont ils partagent ce message et la façon dont ils écrivent à ce sujet”. Elle a ajouté que figurer sur leur chanson “est un vrai cadeau, et j’en suis reconnaissante”.

Désignant Luke et Joel debout de chaque côté d’elle, Scott a déclaré que c’était “vraiment spécial d’être nominé pour une chanson qui est un message si important pour le monde”.

Joel a dit en plaisantant que leur collaboration ressemblait au “multivers” de Marvel.

“C’est comme la version australienne de Lady A ici”, a-t-il déclaré.

En parlant de leurs inspirations musicales, Luke a déclaré qu’il avait toujours trouvé la musique de U2 “puissante et émouvante”.

“Dans certains cas, nous n’écrivons pas de musique comme eux, mais certains des concepts, la raison pour laquelle ils écrivent de la musique est un peu comme nous essayons tous de le faire. Donc, je pense qu’il y a des artistes qui vous précèdent quelques des années où il est facile de passer à autre chose et d’oublier le socle sur lequel nous nous tenons, c’est ce qu’ils ont fait avec la musique.”

Scott a dit qu’elle se souvenait d’avoir été assise derrière Bonnie Raitt lors des premiers Grammys auxquels Lady A avait assisté. Elle s’est souvenue d’avoir été “trop ​​terrifiée pour lui taper sur l’épaule et dire ‘salut'”.

Elle a ajouté : “C’est juste inspirant d’être dans ces espaces avec ces talents incroyables et pour elle en particulier. L’une de mes chansons préférées au monde est une chanson de Bonnie Raitt, donc pouvoir vivre ce moment était vraiment exagéré. “

“For God is With Us” a été nominé pour la meilleure performance / chanson de musique chrétienne contemporaine.