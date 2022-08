Hillary et Chelsea Clinton parlent de “faire un acte de foi” dans la nouvelle série télévisée “Gutsy”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Hillary et Chelsea Clinton jouent côte à côte dans la prochaine série Apple TV+ “Gutsy”. La série suit le duo mère-fille alors qu’ils présentent des femmes “audacieuses” qui les inspirent.

La série montre les Clinton rencontrant des artistes féminines, des militantes et des leaders communautaires.

Certaines de ces femmes incluent Kim Kardashian, Glennon Doyle, Dr Jane Goodall, Mariska Hargitay, Goldie Hawn, Kate Hudson, Megan Thee Stallion, Amber Ruffin, Amy Schumer, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Symone (Reggie Gavin), Abby Wambach et Natalie Wynn (ContraPoints).

Chelsea a partagé dans une interview avec Entertainment Weekly qu’elle “admirait” Kardashian. “J’admire depuis longtemps l’engagement de Kim en faveur de la réforme de la justice pénale”, a-t-elle déclaré.

HILLARY ET CHELSEA CLINTON ANNONCENT DE NOUVELLES DOCUSERIES “GUTSY”, AVEC DES CONVERSATIONS AVEC DES “HÉROÏNES PERSONNELLES”

“Je savais qu’elle était allée à la faculté de droit. Je savais qu’elle était résolument engagée dans ces problèmes et dans les efforts individuels des personnes incarcérées pour réduire leurs peines ou commuer entièrement leurs peines. Mais pour l’entendre parler de la façon dont c’est si important partie de son identité, de la façon dont elle pense à son rôle en tant que célébrité, de la façon dont elle réfléchit à l’endroit où sa célébrité peut aider et où elle peut être nocive.… J’ai juste été vraiment impressionnée par l’importance non seulement de cela pour elle, mais à quel point c’est important pour sa définition de qui elle est.”

Le service de streaming a publié la bande-annonce de la série mardi et l’émission fera ses débuts le 9 septembre.

Chelsea et Hillary ont partagé des détails avec le point de vente sur la création des docuseries.

“J’étais nerveuse”, a expliqué l’ancienne première dame. “Être devant la caméra dans cette série a été une sorte d’acte de foi pour moi. C’était en dehors de ma zone de confort. Mais le faire avec Chelsea était à la fois un excellent moyen de se réunir autour de choses dont nous avons parlé depuis qu’elle était une petite fille. Je n’étais pas seul, elle n’était pas seule. Nous étions ensemble.”

L’idée de l’émission était basée sur le livre à succès du New York Times 2019 “The Book of Gutsy Women” écrit par les Clinton elles-mêmes. Le livre présente des femmes d’hier et d’aujourd’hui, celles qui sont connues du public, ainsi que celles qui travaillent dans l’ombre.

Hillary et Chelsea ont toutes deux partagé que le tournage d’une émission de télévision est très différent des interviews à la caméra qu’ils ont faites dans le passé.

“J’ai été interviewée, je ne sais pas, un million de fois”, a déclaré Hillary. “Mais je n’ai jamais été l’intervieweur. … Et donc, pour moi, ce fut une expérience incroyable pour aller au-delà de tout ce que j’avais jamais fait auparavant – pour vraiment regarder l’art de faire quelque chose. Et j’ai adoré cette partie de celui-ci. “