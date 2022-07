Hillary et Chelsea Clinton annoncent de nouvelles docuseries ” Gutsy ” présentant des conversations avec des ” héroïnes personnelles “

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Hillary et Chelsea Clinton sont officiellement documentaristes.

Dans un communiqué de presse publié à la fois par Apple TV+ et un Publication Instagram d’Hillary Clinton, il a été annoncé jeudi qu’elle et sa fille animeront une docu-série en huit épisodes appelée “Gutsy” pour le service de streaming.

La série documentaire suivra le duo mère-fille alors qu’ils ont des conversations avec des femmes qui les inspirent en continuant à apporter des changements positifs dans leurs communautés et en ouvrant la voie à ceux qui viendront après eux.

Une déclaration publiée par Apple TV + a promis aux téléspectateurs une chance de voir “Hillary et Chelsea comme vous ne les avez jamais vues auparavant, révélant leur lien spécial mère-fille” et les différentes façons dont les deux “abordent les problèmes importants et opportuns mis en évidence dans chaque épisode.”

HILLARY CLINTON RÉVÈLE LE DISCOURS DE LA VICTOIRE EN 2016 APRÈS AVOIR BLAMANT LA MISOGYNIE, LA VICTOIRE POUR LA PERTE

“Définissez vos calendriers pour rejoindre Chelsea et moi pour des conversations intimes sur la vie, les carrières et le courage avec certaines de nos héroïnes personnelles”, a déclaré Clinton dans son post Instagram. “Nous avons hâte que vous vous joigniez à cette conversation avec nous.”

L’annonce de Clinton est accompagnée d’un aperçu de certains des grands noms qui apparaîtront dans l’émission, notamment Kim Kardashian, Gloria Steinem, Jane Goodall, Megan l’étalon, Goldie Hawn et Kate Hudson.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’idée de l’émission était basée sur le livre à succès du New York Times 2019 “The Book of Gutsy Women” écrit par les Clinton elles-mêmes. Le livre présente des femmes d’hier et d’aujourd’hui, celles qui sont connues du public, ainsi que celles qui travaillent dans l’ombre.

Certains noms présentés dans le livre seront également présentés dans l’émission.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La docu-série devrait être diffusée le 9 septembre sur Apple TV +.