Hillary Clinton trolle Trump suite à l’inculpation fédérale

Clinton fait de la publicité pour des marchandises avec le slogan « Mais ses e-mails » après l’inculpation fédérale de Donald Trump

L’un des rivaux politiques les plus féroces de Donald Trump, Hillary Clinton, a tiré sur l’ancien président américain sur les réseaux sociaux vendredi, à la suite de son inculpation fédérale pour avoir prétendument mal géré des documents gouvernementaux classifiés dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

Quelques heures après que Trump a révélé qu’il allait être inculpé par le gouvernement fédéral, Clinton a publié un lien vers une boutique en ligne vendant des chapeaux portant le slogan « Mais ses e-mails » – dans une référence moqueuse à ses détracteurs.

En 2015, Clinton a fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument détenu des informations classifiées sur un serveur de messagerie privé à son domicile. Le FBI et le ministère de la Justice ont tous deux refusé d’aller de l’avant avec des accusations, mais l’enquête a généré un capital politique important pour Trump tout au long de leurs campagnes présidentielles agitées de 2016.

Tout au long de sa propre campagne, Trump encourageait fréquemment ses partisans à chanter « Enfermez-la ! » en référence à ses prétendus méfaits.

« Ramener cela à la lumière des dernières nouvelles, » Clinton lui a écrit plus de 31 millions de followers sur Twitter. L’ancien secrétaire d’État américain a également branché le « Mais ses e-mails » marchandises l’année dernière en référence à un rapport du New York Times selon lequel Trump avait détruit des documents dans les toilettes de la Maison Blanche.

En 2018, un rapport du ministère de la Justice détaillant l’enquête sur l’utilisation par Clinton d’un serveur de messagerie privé a déclaré qu’il détenait « 81 chaînes de courriels contenant environ 193 courriels individuels qui ont été classés de confidentiel à top secret.

Expliquant la décision de ne pas inculper Clinton, le FBI a déclaré dans un rapport de 2016 que l’enquête avait établi que ses actions n’étaient pas « clairement intentionnel » et qu’elle n’a montré aucun « déloyauté » aux États-Unis. En outre, le FBI a noté que Clinton – qui a participé à l’enquête – a affiché « aucun effort pour entraver la justice. »

L’acte d’accusation de 37 chefs d’accusation contre Trump, révélé vendredi, l’accuse de stocker des informations classifiées dans des endroits non sécurisés tels qu’une salle de bal et une douche à son domicile en Floride. Il est également accusé d’avoir menti aux enquêteurs. Les documents comprennent des secrets gouvernementaux liés au programme nucléaire américain et aux plans militaires.

Trump, qui est le favori républicain pour la nomination présidentielle de son parti en 2024, nie tout acte répréhensible. Cependant, certains analystes affirment que l’ancien président américain fait face à un grave danger juridique si les accusations portées dans l’acte d’accusation détaillé peuvent être prouvées. Il doit comparaître devant le tribunal de Miami, en Floride, mardi – la veille de son 77e anniversaire.