L’ancienne première dame des États-Unis a révélé à la télévision tard dans la nuit qu’elle et le président de l’époque, Bill, avaient presque laissé leur fille à Moscou

L’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a failli laisser sa fille Chelsea au Kremlin lorsque la première famille était en visite d’État à Moscou sous la présidence de Bill Clinton, a révélé mardi l’ancienne première dame dans le Tonight Show.

Clinton a raconté l’histoire en réponse à une invite de l’hôte Jimmy Fallon pour tout “histoires folles de vacances.” Reconnaître l’expérience était “assez traumatisant“, elle a affirmé qu’elle et son mari s’étaient retrouvés pris dans les formalités de leur visite avec le président russe de l’époque, Boris Eltsine, et avaient déjà été”introduit dans» leur limousine pour retourner à l’aéroport avant qu’ils ne réalisent que Chelsea n’était pas présent.

Elle n’a pas expliqué précisément comment le couple avait appris que leur fille avait disparu, et Chelsea non plus, qui semblait se souvenir de l’incident.

“Pouvez-vous imaginer laisser mon enfant unique au Kremlin, surtout avec tout ce qui s’est passé ?” Clinton s’est exclamée pour le bénéfice du public, faisant vraisemblablement référence à sa propre insistance sur le fait que Moscou était responsable de sa défaite électorale de 2016 face à Donald Trump et à la théorie complexe du complot que ses alliés politiques ont construite pour vendre cette histoire.

Lire la suite Clinton a ordonné la fuite d’une fausse histoire du “Russiagate” à la presse, a déclaré un ex-assistant au tribunal

L’ancien chef du protocole d’Eltsine, Vladimir Shevchenko, a déclaré à l’agence de presse Sputnik qu’il avait pratiquement oublié l’incident, qui avait été éclipsé par “Clinton lui-même dit des bêtises“, et ne pouvait que risquer que”peut-être qu’ils l’ont quittée, je ne sais pas.” Cependant, il était sûr que les Clinton n’avaient jamais passé la nuit au Kremlin, “en principe.”

Shevchenko se souvient de la visite elle-même et a déclaré au point de vente que la première dame était apparue «pas très équilibré” à l’époque. Bill Clinton était en grande partie responsable de la réélection d’Eltsine en 1996, et les médias américains se sont même vantés de son ingérence électorale au nom du dirigeant profondément impopulaire, dont le taux d’approbation oscillait autour de 6 %.

De nombreux partisans d’Hillary Clinton insistent toujours sur le fait qu’elle a été privée de la présidence en 2016 par un sinistre complot russe, bien que le «connivenceLes allégations qui ont poursuivi Trump pendant la majeure partie de sa présidence n’ont jamais été prouvées malgré de multiples enquêtes.