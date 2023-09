Hillary Clinton rejoint Jill Biden à la Maison Blanche pour honorer les récipiendaires d’un prestigieux prix artistique – Twin Cities

Par DARLENE SUPERVILLE (Associated Press)

WASHINGTON (AP) — Jill Biden et Hillary Clinton, la première dame et ancienne première dame, ont présenté mardi les récipiendaires d’un prestigieux prix japonais pour l’œuvre de toute une vie dans le domaine des arts, un événement qui a conduit Clinton à sa première apparition publique au White House. House depuis l’administration Obama.

« Secrétaire Clinton, Hillary, c’est un honneur de vous accueillir à nouveau à la Maison Blanche », a déclaré Biden alors qu’un public parsemé d’anciens de l’administration Clinton et de certaines célébrités, dont l’actrice Debra Messing et le chorégraphe Mikhail Baryshnikov, ont éclaté d’applaudissements nourris.

« Wow, tu es tellement aimé », s’est exclamé Biden. « Votre vie de travail a laissé une marque indélébile sur ce pays. Merci de toujours faire tout le bien que vous pouvez par tous les moyens et de toutes les manières possibles.

Clinton a présenté les lauréats du Praemium Imperiale, décerné chaque année par l’Association japonaise des arts dans les catégories musique, théâtre/cinéma, peinture, sculpture et architecture.

Les trois lauréats présents étaient le trompettiste Wynton Marsalis, le peintre Vija Celmins et le metteur en scène de théâtre Robert Wilson. Le sculpteur Olafur Eliasson et l’architecte Diébédo Francis Kéré étaient absents. Tous les cinq seront honorés lors d’une cérémonie à Tokyo le mois prochain.

Clinton est le conseiller américain du Praemium Imperiale, aidant à sélectionner ses lauréats. En 1994, le président Bill Clinton et la première dame Hillary Clinton ont organisé une cérémonie comme celle de mardi.

Jill Biden a déclaré que les artistes honorés « nous invitent à nous joindre à une conversation avec le monde, à dépasser les limites de notre imagination ».

Clinton a cité le président Joe Biden, qui a un jour déclaré que les arts « revigorent et renforcent la démocratie ».

« À une époque où tant de choses se produisent pour changer notre façon de travailler et de vivre et la façon dont nous communiquons les uns avec les autres, nos relations avec le reste du monde, il est si important pour nous de reconnaître le rôle essentiel que jouent les arts. en nous aidant à comprendre notre passé et notre présent tout en nous inspirant à créer un avenir meilleur », a déclaré Clinton.

Son apparence rappelait sa longue association avec l’un des bâtiments les plus célèbres d’Amérique.

Durant ses années à la Maison Blanche, Clinton était une épouse, une mère et l’hôtesse de la nation, mais aussi une épouse lésée et la chef d’un groupe de travail national sur les soins de santé. Au cours des années suivantes, elle est devenue sénatrice invitée et membre du Cabinet, mais n’a jamais accédé au rôle tant recherché de Madame la Présidente.

Dès ses débuts en tant que première dame, elle a tenu une rare conférence de presse au cours de laquelle elle a été interrogée sur les transactions immobilières passées des Clinton, déclarant qu’elle avait été « rezonée » hors de sa sphère de vie privée.

D’anciens collaborateurs s’attendaient à ce que son retour mardi soit sentimental.

« Je dois imaginer qu’elle a vraiment hâte d’être de retour et de retrouver les Biden, dont elle est proche depuis longtemps », a déclaré Lisa Caputo, qui était l’attachée de presse de Clinton à la Maison Blanche.

Les liens de Clinton avec la Maison Blanche mettent fin à son mandat de première dame.

Les premières visites ont eu lieu lorsqu’elle a accompagné Bill Clinton au manoir exécutif, alors qu’il était gouverneur de l’Arkansas de la fin des années 1970 au début des années 1990, pour les réceptions annuelles des gouverneurs du pays.

Elle était une habituée de la Maison Blanche dans ses fonctions de sénatrice américaine et de secrétaire d’État, poste qui lui permettait d’occuper un siège permanent aux côtés du président lors des réunions du Cabinet.

À deux reprises, elle a cherché à obtenir le siège ultime à la Maison Blanche, faisant campagne en 2008 puis en 2016 pour devenir la première femme élue présidente. Elle a échoué à chaque fois et a gardé ses distances avec la Maison Blanche pendant les années Trump.

Ellen Fitzpatrick, professeur émérite d’histoire à l’Université du New Hampshire, a déclaré que retourner à la Maison Blanche évoque des souvenirs pour toute ancienne première dame.

Elle a rappelé le voyage de Jacqueline Kennedy avec ses enfants des années après l’assassinat du président John F. Kennedy. L’ancienne première dame a déclaré plus tard au président Richard Nixon dans une note que ce jour qu’elle redoutait s’était avéré être l’un des plus précieux qu’elle ait passé avec ses enfants.

« Je pense que pour Hillary elle-même, je suis sûr que ce sera un moment de retour », a déclaré Fitzpatrick, auteur de « The Highest Glass Ceiling », un livre sur les femmes qui se présentent à la présidence.

Clinton a laissé de bons et de moins bons souvenirs à la Maison Blanche.

« Mes huit années à la Maison Blanche ont mis à l’épreuve ma foi et mes convictions politiques, mon mariage et la Constitution de notre pays », a-t-elle écrit dans « Living History », ses mémoires. « Je suis devenue un paratonnerre pour les batailles politiques et idéologiques menées sur l’avenir de l’Amérique et un aimant pour les sentiments, bons ou mauvais, concernant les choix et les rôles des femmes. »

Au cours de sa première année de mandat, le président Clinton l’a nommée à la tête d’un groupe de travail national chargé d’offrir une assurance maladie à tous les Américains. Aucune première dame n’avait jamais été responsable de l’élaboration d’une politique publique aussi importante. Le travail, réalisé en grande partie en secret, a inévitablement suscité des critiques. Le projet est finalement mort sans vote au Congrès.

En 1994, Clinton a répondu à des questions pendant plus d’une heure dans l’East Room sur ses transactions financières dans le cadre de l’affaire Whitewater, un projet immobilier de l’Arkansas dans lequel le couple avait perdu de l’argent et sur lequel les autorités fédérales enquêtaient.

À un moment donné, elle a déclaré : « J’ai toujours cru en une zone d’intimité, et j’ai dit à un ami l’autre jour qu’après avoir longtemps résisté, j’avais l’impression d’avoir été rezonée. »

Une autre image notable des Clinton à la Maison Blanche est apparue en 1998 après que la relation sexuelle du président avec la stagiaire Monica Lewinsky ait été révélée. Alors que la famille planifiait des vacances de deux semaines sur l’île de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, les Clinton ont traversé la pelouse sud jusqu’à l’hélicoptère qui les attendait avec une adolescente Chelsea comme tampon entre ses parents.

Hillary Clinton était également présente dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche lorsque le président a déclaré à la nation : « Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec cette femme, Miss Lewinsky ». Elle est passée à la télévision nationale et a imputé leurs problèmes politiques à une « vaste conspiration de droite ».

Ses cotes d’approbation du public ont augmenté à mesure que ses malheurs conjugaux se déroulaient en public.

Après que la présidente ait été acquittée lors d’un procès en impeachment au Sénat en janvier 1999, elle a été élue à un siège au Sénat américain depuis New York en 2000. Pendant une courte période, elle a exercé ses fonctions de législatrice de première année tout en clôturant son chapitre en tant que première dame. .

Après que Clinton ait perdu l’investiture démocrate à la présidentielle face à son collègue sénateur Barack Obama en 2008, il l’a persuadée de devenir sa secrétaire d’État. Elle était encore une fois régulièrement présente à la Maison Blanche, avec un siège à côté d’Obama à la table du Cabinet. Elle figure en bonne place sur la célèbre photo de responsables entassés dans la salle de crise lorsqu’Oussama ben Laden a été tué en 2011.