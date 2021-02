Un avocat de l’ancien président Donald Trump a déclaré que la campagne de destitution actuelle est un effort partisan qui pourrait se retourner contre les démocrates s’ils perdent leur influence, suggérant que l’ex-secrétaire d’État Hillary Clinton pourrait également être destituée.

En réponse à une question du sénateur Marco Rubio (R-Floride) lors de l’audience de destitution de vendredi, l’avocat de Trump Michael van der Veen a fait valoir que le secrétaire de l’ère Obama pourrait faire face à une procédure de destitution similaire dans le futur.

«N’est-il pas vrai que dans le cadre de ce nouveau précédent, une future Chambre – confrontée à des pressions partisanes pour la ‘enfermer’ – pourrait mettre en accusation une ancienne secrétaire d’État, et un futur Sénat serait contraint de la traduire en justice et de la disqualifier potentiellement futur bureau? » Demanda Rubio.

« Si vous voyez les choses à leur manière, oui, » a déclaré van der Veen, faisant référence aux responsables de la destitution démocrate. «Si vous faites cela comme ils le souhaitent, cela pourrait arriver à l’exemple là-bas – un ancien secrétaire d’État – mais cela pourrait arriver à beaucoup de gens. Et ce n’est pas ainsi que cela est censé fonctionner.

Le principal responsable de la mise en accusation à la Chambre, Jamie Raskin (D-Maryland), a toutefois repoussé, insistant sur le fait que l’hypothèse de Rubio avait « Aucune incidence sur cette affaire, » comme Clinton «N’a pas été mis en accusation pour conduite pendant son mandat.»

Lors de l’audience de vendredi, l’avocat de Trump a également fait valoir que les déclarations de l’ex-président menant à l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill – dont il est accusé «Incitant» comme base de l’effort de destitution – ont été « Pratiquement impossible à distinguer » de la rhétorique utilisée par les politiciens américains pour « des centaines d’années. »

«D’innombrables politiciens ont parlé de« lutter pour nos principes ». Le slogan de la campagne de Joe Biden était «Battle for the Soul of America». Aucun être humain ne croit sérieusement que l’utilisation d’une telle terminologie métaphorique est une incitation à la violence politique ». dit van der Veen.

Il a ajouté que bien que Trump ne se soit engagé à aucun moment «Langage d’incitation», de nombreux démocrates à Washington ont eux-mêmes eu recours à «Rhétorique profondément imprudente, dangereuse et incendiaire ces dernières années», en distinguant Clinton, qu’il a dit «A ridiculement déclaré le [2016] élection [was] volé par la Russie. »

Les commentaires ont alimenté un débat animé en ligne, envoyant les chèques bleus de Twitter dans la bataille alors que les critiques de Trump insistaient sur le fait que Clinton n’était absolument pas pertinent dans l’affaire de destitution.

Certains internautes ont fait valoir qu’étant donné la justification des démocrates pour la destitution, les affirmations répétées de Clinton selon lesquelles une élection volée ou illégitime au fil des ans sont pertinentes pour l’affaire, suggérant que les directeurs de la Chambre travaillent sous un double standard.

Hillary a continué de contester l’intégrité des élections jusqu’à l’automne 2020 et a appelé Biden à ne pas céder s’il perdait. Vous êtes soit stupide comme un roc, soit un pirate politique effronté agissant comme si vous ne compreniez pas pourquoi les paroles d’Hillary ont été montrées aujourd’hui. https://t.co/l9tZ2bRoA7 pic.twitter.com/srFjfWMjK5 – Yossi Gestetner (@YossiGestetner) 12 février 2021

En fait, la violence sur l’insurrection estivale selon les responsables de l’impeachment pourrait être interprétée comme le résultat de 4 années de déni de la légitimité de l’élection de 2016 par les démocrates, sur la base de leurs arguments. – Rob McCray (@ clanmacrae9) 12 février 2021

Avant la dernière audience, Clinton elle-même est entrée dans le drame de la destitution jeudi soir, tweetant que si les républicains du Sénat ne parviennent pas à condamner Trump, «Ce ne sera pas parce que les faits étaient avec lui ou ses avocats ont monté une défense compétente. Ce sera parce que le jury comprend ses co-conspirateurs.

Si les républicains du Sénat ne parviennent pas à condamner Donald Trump, ce ne sera pas parce que les faits étaient avec lui ou que ses avocats ont monté une défense compétente. Ce sera parce que le jury comprend ses co-conspirateurs. – Hillary Clinton (@HillaryClinton) 10 février 2021

