Hillary Clinton partage une photo d’elle-même en train de danser dans un bar salsa en solidarité avec le Premier ministre finlandais | Nouvelles américaines

Hillary Clinton a partagé une photo d’elle dansant dans un bar de salsa alors qu’elle était secrétaire d’État américaine dans un message de soutien au Premier ministre finlandais.

L’image montre Mme Clinton la main en l’air au Cafe Havana, à Carthagène, en Colombie, lors d’une pause du sommet américain en 2012.

“Comme Ann Richards l’a dit, ‘Ginger Rogers a fait tout ce que Fred Astaire a fait. Elle l’a juste fait à l’envers et en talons hauts'”, a-t-elle écrit.

“Me voici à Carthagène pendant que j’étais là pour une réunion en tant que secrétaire d’État. Continue de danser, Sanna Marin.”

Le message est venu après des vidéos ont émergé du Premier ministre finlandais dansant avec des amis dans une maison privée, ce qui a suscité des critiques sur son leadership et l’a amenée à passer un test de dépistage de drogue.

La mère mariée d’un enfant, qui a catégoriquement nié avoir jamais pris de drogue, a déclaré qu’elle devait passer le test, ce qui est revenu négatifpour sa “propre protection juridique”.

“J’ai eu du temps libre et je l’ai passé avec mes amis. Et je n’ai rien fait d’illégal”, avait-elle déclaré à l’époque.

Dans les clips, on pouvait voir six personnes danser et synchroniser les lèvres sur une chanson, y compris Mme Marin, et on la voit plus tard danser sur ses genoux, les mains derrière la tête.

Dans une autre vidéo, on pouvait la voir danser avec la pop star masculine Olavi Uusivirta dans une boîte de nuit d’Helsinki, des personnes affirmant qu’elle le montrait en train de l’embrasser dans le cou – ce que Mme Marin a nié.

Quelques jours plus tard, une image a émergé en ligne de deux influenceuses des médias sociaux s’embrassant et posant nues dans sa résidence officielle lors d’une fête.

L’homme de 36 ans s’est excusé pour la photo, affirmant qu’elle n’était “pas appropriée”, mais a déclaré que “rien d’extraordinaire ne s’est produit lors de la réunion”.

Mme Marin, mariée à son mari Markus Raikkonen depuis 2020, est la plus jeune chef d’État du monde.

Alors qu’elle faisait l’objet d’un examen minutieux pour les clips, elle a également reçu une vague de soutien en ligne, avec des centaines de femmes postant des vidéos d’eux-mêmes dansant avec le hashtag #SolidaritywithSanna.

De nombreuses personnes ont suggéré que le Premier ministre finlandais avait fait l’objet d’un examen beaucoup plus minutieux que ses homologues masculins comme Boris Johnson et Donald Trump.