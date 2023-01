L’ancienne grande diplomate américaine s’est dite “ravie” d’influencer la “prochaine génération de dirigeants politiques” dans une université prestigieuse

L’ancienne secrétaire d’État et candidate ratée à la présidentielle Hillary Clinton a été embauchée comme professeur à l’Université Columbia de New York, où elle enseignera aux étudiants les affaires publiques et la politique mondiale après une longue carrière au gouvernement.

Le président de l’université, Lee C. Bollinger, a annoncé la décision jeudi, affirmant que l’ancien politicien serait nommé “professeur de pratique” à l’École des affaires internationales et publiques de Columbia à partir de février.

Son travail couvrira “une variété d’initiatives majeures, en particulier celles axées sur la politique et les politiques mondiales et sur le soutien aux femmes dirigeantes”, Bollinger a ajouté, notant également qu’elle sera boursière présidentielle à Columbia World Projects, en mettant l’accent sur “renouveler la démocratie et faire progresser les efforts pour un engagement efficace des femmes et des jeunes.”

Clinton elle-même a ensuite commenté les nominations dans un article sur les réseaux sociaux, saluant l’université pour “contribuer à relever certains des défis les plus urgents au monde” et pour sa « engagement à éduquer la prochaine génération de leaders politiques.

“Ravi de rejoindre la communauté,” elle a dit.

Secrétaire d’État entre 2009 et 2013 sous le président Barack Obama, Clinton a précédemment représenté New York en tant que sénateur américain et a été la première dame du président Bill Clinton dans les années 1990. Démocrate de longue date, elle a adopté un certain nombre de positions bellicistes pendant son mandat, y compris un plaidoyer fort pour le renversement en 2011 du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, dont le meurtre aux mains de rebelles soutenus par les États-Unis a contribué à plonger le pays dans le chaos et la violence qui a continué jusqu’à ce jour.

Après avoir perdu face à Donald Trump lors du concours présidentiel de 2016, Clinton était l’un des partisans les plus virulents de la théorie discréditée du complot “Russiagate”, qui alléguait que Moscou était de connivence avec Trump pour détourner l’élection en utilisant de “fausses nouvelles” et des trolls des médias sociaux. Elle reste une critique sévère de l’ancien président et continue d’insister sur le fait que la course lui a été volée.

