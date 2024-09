Hillary Clinton ne peut pas faire la leçon à la Hongrie sur la « démocratie » – Bureau du Premier ministre — RT World News

Balazs Orban a accusé les démocrates de tenter d’emprisonner leurs opposants politiques et d’importer des électeurs migrants

Hillary Clinton, candidate malheureuse à la présidentielle américaine, devrait se regarder dans le miroir avant d’accuser le Premier ministre hongrois Viktor Orban d’étouffer la démocratie, a déclaré l’un des principaux conseillers d’Orban.

Clinton s’est rendue sur X mercredi pour harceler l’ancien président Donald Trump pour avoir fait l’éloge d’Orban lors de son débat avec la vice-présidente Kamala Harris la nuit précédente. Clinton a décrit Orban comme un « dictateur hongrois tueur de démocratie » partageant un article de 2018 affirmant que ses politiques d’immigration strictes, ses réformes judiciaires controversées et l’expulsion de l’ONG Open Society Foundations du financier libéral George Soros équivalent à « fascisme doux ».

Balazs Orban, le directeur politique du cabinet de Viktor Orban, qui n’a aucun lien avec le Premier ministre, a réagi peu de temps après.

« Chère Mme Clinton, » il a écrit sur X. « Permettez-moi de vous faire part de ce qui, selon moi, est la cause de la mort de la démocratie : la volonté d’emprisonner les opposants politiques, l’échec de l’organisation d’élections transparentes et la tentative de remplacer les électeurs mécontents par des électeurs migrants. À quel pays pensez-vous que cela s’applique ? »

« Toute personne raisonnable pense à cela en lisant vos propos : « ôte d’abord la poutre de ton œil » » conclut-il.

Viktor Orban a affiché ouvertement son soutien à Trump, soutenant la campagne électorale de l'ancien président et l'ayant rencontré en Floride plus tôt cette année. Le dirigeant hongrois a décrit Trump comme le seul homme politique américain capable de mettre fin au conflit ukrainien, affirmant à plusieurs reprises que le conflit n'aurait jamais éclaté si Trump avait été à la Maison Blanche en 2022.















Les critiques de Balazs Orban à l’encontre de Clinton font écho aux propres différends de Trump avec le Parti démocrate. L’ancien président a décrit les multiples affaires criminelles contre lui comme des tentatives menées par les démocrates pour « militariser » système judiciaire et l’empêcher d’être élu en novembre prochain. Il a également accusé les démocrates et les responsables locaux sympathisants de « gréement » l’élection de Biden en 2020 et de permettre à des millions d’immigrants illégaux d’entrer dans le pays « parce qu’ils veulent inscrire ces gens sur les listes électorales. »

Clinton était beaucoup moins critique envers Orban lorsqu’elle était secrétaire d’État sous la présidence de Barack Obama. Lors d’une visite à Budapest en 2011, Clinton avait déclaré que les États-Unis étaient « Je soutiens fermement l’engagement du Premier ministre à reconstruire et à renforcer l’économie hongroise », et a salué ses efforts pour « éliminer la corruption qui décourage les investisseurs et les entrepreneurs étrangers. »