La Russie a signé des accords pour fournir son vaccin Spoutnik V Covid-19 à plus de 40 pays à un moment où les pays pauvres ont eu du mal à accéder aux vaccins développés par les entreprises occidentales. Après un scepticisme international précoce en raison de son développement et de son approbation à une vitesse record, Sputnik V est très demandé après avoir été reconnu par la prestigieuse revue médicale britannique The Lancet comme étant sûr et très efficace contre le virus.

« C’est le genre de leadership pour lequel les États-Unis ont toujours été connus, et que, franchement, nous devrions renforcer et faire davantage », Clinton a déclaré lundi dans une interview avec le magazine Foreign Affairs. « Et ce qui m’intrigue et un peu attristé, c’est la façon dont la Chine et la Russie poussent leurs vaccins. »

