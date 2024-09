Hillary Clinton estime que demander à Harris de parler de sa politique est un « double standard »

Hillary Clinton a affirmé avec force que la vice-présidente Kamala Harris n’avait pas besoin de clarifier ses positions politiques lors des interviews et a déclaré que la candidate démocrate de 2024 était confrontée à un « double standard » de la part des électeurs et des médias.

« Elle n’est pas obligée de le faire, Kara. Je vais aller droit au but », a déclaré Clinton à la journaliste et animatrice de podcast Kara Swisher sur le podcast « On with Kara Swisher » cette semaine.

« En fait, elle a publié des politiques sur son site Web de campagne. Toute personne vraiment intéressée peut y aller et les lire. Elle a fait référence à des politiques. En fait, elle n’a pas seulement des politiques et des concepts. Elle a des plans sur ce qu’il faut faire », a déclaré Clinton, faisant référence à une page politique que Harris a ajoutée à son site Web de campagne plus tôt ce mois-ci.

« Je pense que c’est un double standard, et c’est un double standard qui est dû en partie au fait qu’ils apprennent encore à la connaître. Mais aussi au fait qu’ils sont encore aux prises avec l’idée suivante : « Oh, est-ce que je vais vraiment voter pour qu’une femme soit présidente et commandant en chef ? » », a-t-elle poursuivi.

UN JOURNALISTE DE CBS NE TROUVE QUE 3 PARTISANS DE HARRIS DANS 3 RESTAURANTS DU NEVADA : « LES GENS SONT VRAIMENT EXCITÉS PAR TRUMP »

Hillary Clinton affirme que Trump représente un « danger pour notre pays et le monde » après une tentative d’assassinat

« C’est particulièrement vrai, disons-le et soulignons-le, à propos des femmes blanches. [voters] », a poursuivi Clinton.

Un clip extrait du podcast partagé par le fondateur de Grabien, Tom Elliott, sur X.

Fox News Digital a contacté le bureau de Clinton pour obtenir des commentaires.

Mardi, Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, avaient accordé au moins 13 entretiens formels depuis son émergence comme ticket démocrate pour la présidence le mois dernier, tandis que l’ancien président Trump et son colistier, le sénateur JD Vance, R-Ohio, en avaient accordé au moins 54 au cours de la même période.

Au cours des 59 jours qui se sont écoulés depuis que le président Biden a abandonné la course, Harris n’a pas encore tenu de conférence de presse officielle.

Clinton a émis de nouvelles critiques sur la couverture médiatique des deux candidats dans une autre interview accordée à un animateur de gauche cette semaine.

Sur MSNBC, Clinton a déclaré à l’animatrice Rachel Maddow : « La presse n’est toujours pas en mesure de couvrir Trump comme elle le devrait. »

« Ils passent d’un outrage à l’autre… Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile pour la presse d’avoir un récit cohérent sur la dangerosité de Trump. Vous savez, le regretté grand journaliste Harry Evans a dit un jour que les journalistes devraient vraiment essayer d’être objectifs, et par là, il a dit, je veux dire qu’ils devraient couvrir l’objet. Eh bien, l’objet dans ce cas est Donald Trump « Sa démagogie, son danger pour notre pays et pour le monde. Et il faut s’y tenir », a-t-elle poursuivi.

Ses propos interviennent au lendemain d’une deuxième tentative d’assassinat contre l’ancien président.

Dimanche, le suspect Ryan Wesley Routh, 58 ans, a été arrêté après avoir été aperçu pointant un fusil à travers une clôture grillagée près de l’endroit où Trump jouait au golf au Trump International Golf Club à West Palm Beach, en Floride, dimanche.

Routh avait déjà fait écho aux commentaires anti-Trump de Biden et Harris sur ses pages de médias sociaux selon lesquels « la démocratie est sur le bulletin de vote » cette année et que les démocrates « ne peuvent pas perdre ».

En juillet, Trump a survécu de justesse à une autre tentative d’assassinat après avoir été abattu alors qu’il organisait un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie.

David Rutz et Brooke Singman de Fox News ont contribué à ce rapport.