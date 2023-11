Hillary Clinton déclare à « The View » que la victoire de Trump mettrait fin au pays

Hillary Clinton a apporté une prémonition de la décimation des États-Unis lors de sa visite La vue pour un sommet sur l’actualité.





L’ancienne secrétaire d’État s’est arrêtée à l’émission mercredi pour une interview en plusieurs segments, au cours de laquelle la co-animatrice Sunny Hostin a déclaré à Clinton que sa défaite aux élections de 2016 face à Donald Trump serait considérée comme « l’un des moments les plus cruciaux » de l’histoire des États-Unis, et a demandé l’homme politique de commenter la potentielle réélection de Trump en 2024 malgré de multiples inculpations contre lui.





“Je ne peux même pas penser cela, parce que je pense que ce serait la fin de notre pays tel que nous le connaissons, et je ne dis pas cela à la légère. Je détestais perdre, et je détestais particulièrement perdre contre lui parce que j’avais vu autant de signaux d’alarme pendant la campagne”, a répondu Clinton, ajoutant qu’elle essayait de soutenir Trump en tant que leader du pays. “Littéralement, depuis son investiture, il ne s’agissait que d’accuser les gens, d’inventer des faits, de nier l’importance de la foule lors de sa propre investiture. Tout ce qui m’inquiétait, je l’ai vu se dérouler.”





Elle a déclaré que les signes avant-coureurs étaient “encore pires maintenant” et a émis l’hypothèse qu’il avait été “retenu” par son entourage au cours de son premier mandat, de 2016 à 2020, parce que “ils lui ont tenu tête”.





La caméra passe ensuite à Voir la star Alyssa Farah Griffin, qui a travaillé pour l’équipe de communication de Trump avant de démissionner – et s’est ensuite prononcée contre son ancien patron en 2020.





Hillary Clinton sur « La vue ».

abc





Clinton a ensuite prédit que, si Trump reprenait le contrôle de la Maison Blanche, son administration serait remplie de « gens qui n’ont ni principes, ni conscience, qui sont totalement liés à sa fortune, littéralement, et qui feraient donc tout ce qu’il dit : ” a-t-elle observé. “L’épave est presque inimaginable.”





La femme de 76 ans a terminé sa réflexion en comparant Trump à Adolf Hitler, qui a été “dûment élu” en Allemagne, a déclaré Clinton, ainsi qu’à d’autres dirigeants autoritaires et dictatoriaux de l’histoire.





Contrairement à Trump, cependant, Clinton a souligné que ces chiffres « ne traduisaient généralement pas » leurs intentions au début, a-t-elle souligné. “Trump nous dit ce qu’il a l’intention de faire. Prenez-le au mot. Cet homme entend jeter en prison les personnes qui ne sont pas d’accord avec lui, fermer les organes de presse légitimes, faire tout ce qu’il peut pour saper l’État de droit et les valeurs du pays. ”





Avant de lancer l’émission en publicité, le modérateur Whoopi Goldberg a fait référence aux problèmes criminels persistants de Trump – contre lesquels il a constamment repoussé et qualifié de « chasse aux sorcières » contre lui – en disant au public qu’« il ne va pas faire tout un tas de choses pour le moment ». ” car il est prisonnier d’un réseau juridique.





Lors d’une conférence en direct à New York en octobre, Griffin et son collègue ex-associé de Trump, Cassidy Hutchinson, qui a témoigné lors de l’enquête de la Chambre sur l’insurrection du Capitole le 6 janvier 2021, ont mis en garde leurs compatriotes républicains contre l’élection de Trump en 2024, au milieu sondages indiquant que l’ex-Apprenti L’animateur de télévision est le principal candidat du parti.





“Je pense qu’il est de la responsabilité de chaque Américain de s’assurer que son nom ne figure pas sur la liste républicaine”, a déclaré Hutchinson, ajoutant plus tard : “Si Donald Trump devait être élu pour un second mandat, je crains pour l’avenir de notre pays”. pays, je crains pour l’avenir de notre démocratie. (Le bureau de Trump n’a pas répondu à la demande de commentaires d’EW.)





La vue est diffusé en semaine à 11 h HE sur ABC.









