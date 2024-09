Hillary Clinton condamne le message « effrayant » d’Elon Musk à Taylor Swift : « Une autre façon de dire viol »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines

Hillary Clinton a condamné le message « pourri et effrayant » d’Elon Musk sur les réseaux sociaux à Taylor Swift, le décrivant comme « une autre façon de dire viol ».

Clinton a affirmé que Musk agissait comme le porte-parole de Donald Trump après que Swift ait soutenu sa rivale Kamala Harris lors de la prochaine élection présidentielle américaine.

Swift a posté son soutien à côté d’une photo d’elle posant avec son chat, Benjamin Button, et dans une apparente pique à l’encontre du colistier de Donald Trump, JD Vance, la superstar de la pop a signé son message : « Childless Cat Lady ».

Elon Musk, milliardaire de 53 ans et père de 12 enfants, a répondu : « Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et je protégerai tes chats au péril de ma vie. »

Sur Podcast de Kara SwisherClinton a évoqué la réaction de Trump à cette annonce et a déclaré : « Son alter ego, Elon Musk, a dit quelque chose de vraiment pourri et effrayant à son sujet. »

Elle a ajouté que lorsque Musk a dit qu’il allait « la mettre enceinte », c’était « une autre façon de dire viol, je pense ».

Clinton a ajouté : « Je ne comprends pas pourquoi il dit ce qu’il dit. C’est tout simplement au-delà de mon imagination. »

« Quand je vois Trump, ou je le vois lui, toute cette troupe de personnages MAGA, et surtout les soi-disant maîtres de l’univers dans le monde de la technologie… la misogynie fait tellement partie de leur vision du monde, et ils gravitent vers la dureté, la brutalité et le machisme. Et vous savez, voici Taylor Swift, une milliardaire autodidacte qui apporte de la joie aux gens et qui donne des leçons de vie, en particulier aux filles et aux femmes… Ils ne peuvent pas le supporter.

« Je pense [Swift’s endorsement] « C’était vraiment ce qui allait déclencher la colère de Trump. Si cela s’était produit avant le débat, cela aurait pris le dessus sur le débat. Le fait que cela se soit produit juste après le débat et ait simplement ajouté à l’élan de Kamala a dû les déclencher tous. »

Après avoir reçu son soutien, Trump a déclaré avec colère : « JE DÉTESTE TAYLOR SWIFT ! » sur sa plateforme Truth Social.

La campagne de Harris a répondu avec une déclaration effrontée remplie de références aux chansons de Taylor Swift.

« Nous sommes assez sûrs de dire que la semaine de Donald Trump est plutôt mauvaise. M. Pas-du-tout-en-bonne-santé a passé cette semaine à digérer ses émotions, à se plaindre de ses problèmes de champagne », peut-on lire dans le communiqué.

Il a ensuite relaté la semaine de « divagations, de cris et de théories du complot constantes » de Trump, qui comprenait sa récente visite à la cérémonie commémorative du 11 septembre à New York, où il était accompagné de l’activiste d’extrême droite Laura Loomer, qui a pour habitude de promouvoir des théories du complot sur le 11 septembre.

« Appelez cela comme vous voulez, mais ce n’est rien de nouveau pour le plus petit homme qui ait jamais vécu », ajoute le communiqué.