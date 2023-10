Hillary Clinton cite le message de Biden sur Bidenomics qui est déjà NUKED par Community Notes et LOL – Twitchy

Le fait que Biden, les démocrates, les gauchers et la majorité des médias insistent autant sur le rapport sur l’emploi de septembre est dû au fait qu’ils savent que A) il semble y avoir des problèmes avec le rapport ; B) même si le rapport sur l’emploi est légitime et bon, cela ne veut pas dire que l’économie ne suce pas le vent (c’est le cas), donc ; C : ils essaient de l’utiliser le plus possible et de le devancer.

Karine Jean-Pierre était au premier plan en tweetant à ce sujet.

Comme Biden.

Septembre a été un autre bon mois pour les travailleurs américains, avec 336 000 emplois créés et une inflation en baisse. Cela représente près de 14 millions d’emplois – dont 815 000 dans le secteur manufacturier – créés grâce au Bidenomics. – Président Biden (@POTUS) 6 octobre 2023

Sauf que vous savez, ce n’est pas vraiment exact.

Certains diraient même que c’est un mensonge.

Il existe plusieurs notes de la communauté sur le tweet de Karine… désolé… de Biden. En voici quelques-uns :

– Le total de 815 000 emplois dans le secteur manufacturier est factuellement exact, mais il manque un contexte important. Le chiffre de septembre 2023 est 226 000 plus élevé que le pic de février 2020 d’avant les licenciements forcés liés au COVID-19. – Il y a 13,9 millions d’emplois de plus aujourd’hui qu’au 1/2021, mais il n’y a que 4,5 millions d’emplois de plus qu’avant les pertes d’emplois temporaires dues au COVID en 2020.

Nous sentons un thème ici et ce thème est qu’il ment.

Cela n’a pas empêché Hillary de sauter dans le train de Biden et de pousser le mensonge.

La bidénomique est bonne pour les travailleurs, c’est bon pour la classe moyenne et c’est bon pour l’Amérique. https://t.co/y0RM3d5rW0 -Hillary Clinton (@HillaryClinton) 6 octobre 2023

Son désespoir de pertinence est tellement douloureux. On pourrait penser qu’elle finirait par être toute humiliée mais… non.

Madame, les gens peuvent à peine se permettre de nourrir leur famille à cause de la bidénomie –Harrison Krank (@HarrisonKrank) 6 octobre 2023

Dame? Ce n’est pas une dame.

Hillary Clinton : « Laissez-les manger du gâteau. » Américains moyens : « Le coût de la viande, de la volaille, du poisson et des œufs a augmenté de 13 % depuis février 2021. Le prix des fruits frais a augmenté de 10,6 % au cours de cette période, tandis que le prix des légumes est resté beaucoup plus stable, n’augmentant que de 4,3 %. – Matthieu Kolken (@mkolken) 6 octobre 2023

Recommandé

Oh regardez, c’est Hitler qui veut mettre la moitié de la population américaine dans des camps de rééducation. pic.twitter.com/vUaDHS7imp – Shawn Quinn (@ShawnQuinn83) 6 octobre 2023

Tout ce dont elle accuse Trump, elle l’a fait ou le fait.

Tout ce qu’elle a appelé Trump, elle l’est.

Ouais et totalement pour les travailleurs pauvres 🙄 – Bloc D (@Dhmcgrath77) 6 octobre 2023

***

En rapport:

***